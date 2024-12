Der neueste, umwerfende Eintrag im Film-Musical-Kanon ist zweifellos Böseund die Produzenten des Films (sowie seine Stars Cynthia Erivo und Ariana Grande) streben mit ziemlicher Sicherheit nach Oscar-Anerkennung. Fans der Musical-Adaption werden jedoch nichts zu sehen bekommen Böse Songs, die als bester Originalsong nominiert sind, wenn die 97. Oscar-Nominierungen im Januar 2025 bekannt gegeben werden.

Während man behaupten könnte, dass jedes Lied aus Stephen Schwartz‘ epischer, kraftvoller Filmmusik ein Originallied ist, BöseTatsächlich können die Produzenten dieses Jahr keine Songs aus dem Film für die Oscars einreichen. Hier erfahren Sie, warum.

Warum sind Böse‘s Songs kommen nicht für den Oscar für den besten Originalsong in Frage?

In der jüngeren Oscar-Geschichte gab es Filme wie Chicago, TraummädchenUnd Les Misérables Bei den Awards waren sie jeweils relative Hits, und obwohl die Partituren und Soundtracks bereits Jahre vor ihrer Veröffentlichung geschrieben worden waren, gelang es ihnen allen, Nominierungen in einer entscheidenden Kategorie zu ergattern: Bester Originalsong. Böseist jedoch nicht förderfähig.

Gemäß den offiziellen Regeln der Oscar-Verleihung gilt für ein Originallied:

„Besteht aus Text und Musik, die beide original sind und speziell für den Film geschrieben wurden. Es muss eine deutlich hörbare, verständliche und inhaltliche Wiedergabe (nicht unbedingt visuell dargestellt) sowohl des Texts als auch der Melodie vorhanden sein, die im Hauptteil des Films oder als erster musikalischer Hinweis im Abspann verwendet wird.“

Das bedeutet, dass nichts von Böse‚Die bereits existierenden Songs des Films können sich für den Preis „Bester Originalsong“ qualifizieren und ohne die Hinzufügung eines neuen Songs zum Soundtrack wird der Film selbst aus dieser Kategorie ausgeschlossen. Dies ist ein wesentlicher Grund dafür, dass mehrere Filmmusicals in den letzten Jahren neue Songs zu ihren Verfilmungen hinzugefügt haben, wie zum Beispiel „I Move On“ in Chicago„Plötzlich“ aus Les Misérablesund (*schaudert*) „Beautiful Ghosts“ aus dem Jahr 2019 Katzen. Obwohl nicht alle dieser Songs Nominierungen erhielten, ist es für Filmproduzenten eine naheliegende Möglichkeit, die Wirkung und Auszeichnungen eines Soundtracks zu steigern.

Als solche wahrscheinlich könnte habe einen Originalsong hinzugefügt Böse: Teil 1insbesondere wenn man bedenkt, dass der ursprüngliche Musikautor Stephen Schwartz eine wichtige Rolle bei der Produktion und dem Arrangement des Soundtracks des Films spielte. Abgesehen von einigen erweiterten Abschnitten in „One Short Day“ und einer zusätzlichen Schlüsseländerung am Ende von „Popular“ entschieden sie sich jedoch für die Beibehaltung Böse‘Der Soundtrack ist dem Original von 2003 treu geblieben.

Wird das Punktzahl für Böse Haben Sie Anspruch auf einen Oscar?

Während alle Böse Für den Preis „Bester Originalsong“ kommen Songs nicht in Frage, ihre Partitur ist jedoch auf jeden Fall faires Spiel für die Auszeichnung „Beste Originalsong“. Stephen Schwartz hat die Partitur zusammen mit John Powell geschrieben, der für seine Kompositionsarbeit in Filmen wie bekannt ist Solo: Eine Star Wars-Geschichte, Kung-Fu-Panda, So trainieren Sie Ihren Drachen, Und Mach dir keine Sorgen, Liebling.

Powell und Schwartz gehörten diese Woche zu den Komponisten, die für den Oscar für die beste Originalmusik in die engere Wahl kamen, sodass sie derzeit in der Pole-Position für die endgültigen Nominierungen sind.

Was andere Oscars können Böse Nominiert werden?

Böse wird in diesem Jahr Anspruch auf die meisten wichtigen Oscar-Auszeichnungen haben, darunter „Bester Film“ und „Beste Regie“. Cynthia Erivo wird für den Preis „Beste Hauptdarstellerin“ in Betracht gezogen, während Ariana Grande in der Kategorie „Nebendarstellerin“ nominiert wird. Da es sich bei dem Film um eine Adaption des Originalmusicals von Winnie Holzman und Stephen Schwartz handelt – selbst eine Adaption des Romans von Gregory Maguire aus dem Jahr 1995 Böse — Der Film ist für den Oscar für das beste Originaldrehbuch nicht zugelassen. Stattdessen geht es um die Auszeichnung „Bestes adaptiertes Drehbuch“.

In der Zwischenzeit, Böse ist berechtigt, Nominierungen für verschiedene Kreativpreise zu erhalten, darunter Produktionsdesign, Kostümdesign, Kamera, visuelle Effekte, Ton, Schnitt sowie Make-up und Haarstyling. Es kann auch für die neueste Auszeichnung der Oscars nominiert werden, die bei der Zeremonie 2025 verliehen wird: Beste Besetzung.

Vielleicht wann Böse‘s letzter Teil – jetzt betitelt Böse: Für immer – kommt nächstes Jahr, die Produzenten des Films werden sich bei der FOMO gemeldet und einen Originalsong hinzugefügt haben, um etwas Schwung bei den Oscars aufrechtzuerhalten. Glücklicherweise wissen Fans des Originalmusicals, dass auch ohne „Defying Gravity“ und „Popular“ der zweite Akt der Show unbestreitbar einige Knaller hat – man kann also mit Fug und Recht sagen, dass ein Neuzugang nicht unbedingt nötig ist.

Wann werden die Oscar-Nominierungen 2025 bekannt gegeben?

Die Nominierungen für die 97. Oscar-Verleihung werden am 17. Januar 2025 bekannt gegeben, die Zeremonie findet am 2. März 2025 statt. Gastgeber der diesjährigen Preisverleihung ist Conan O’Brien. Als Vorschau hat die Akademie gerade ihre Shortlists für Nominierte in mehreren Kategorien bekannt gegeben, darunter „Bester Originalsong“, „Beste Originalmusik“ und „Bester internationaler Spielfilm“.

Wo kann ich zuschauen Böse?

Böse befindet sich noch mitten in der Kinostartphase, ab dem ersten Weihnachtsfeiertag finden in über 1.000 Kinos Mitsingvorführungen statt. Ein Streaming-Veröffentlichungsdatum für den Film ist derzeit nicht bestätigt, aber er wird wahrscheinlich zuerst auf Universal’s Peacock verfügbar sein.

Teil 1 von Jon M. Chu Böse Die Adaption hat sich zu einem der erfolgreichsten Filme des Jahres 2024 entwickelt und spielte bei seinem bisherigen Budget von 145 Millionen US-Dollar an den Kinokassen weltweit 525 Millionen US-Dollar ein. Im Rahmen unseres Geschäftsberichts 2024 haben wir benannt Böse einer der 25 besten Filme des Jahres. Schauen Sie sich auch unsere ursprüngliche Rezension noch einmal an Bösewo wir die Musiksequenzen, das Produktionsdesign, die Darbietungen und die generationsübergreifende Anziehungskraft des Films lobten.