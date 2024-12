Der erste Trailer zur kommenden düsteren Komödie von A24, Tod eines Einhornsist angekommen.

Die Veröffentlichung ist für Frühjahr 2025 geplant. Tod eines Einhorns In den Hauptrollen spielen Paul Rudd und Jenna Ortega einen Vater und eine Tochter, die auf dem Weg zu einem Wochenendausflug mit dem milliardenschweren Chef des Vaters, Dell Leopold, und seiner Familie versehentlich ein Einhorn mit ihrem Auto töten.

Der Trailer zeigt die Charaktere von Rudd und Ortega, wie sie den Leopolds zögernd das tote Einhorn offenbaren, die beginnen, die Entdeckung auszunutzen, magische Eigenschaften aus der Leiche zu ernten, um ein Heilmittel gegen Krebs zu finden und, wie sie es sehen, „eine Chance für Größe“ zu ergreifen. und „Unsterblichkeit“. Schließlich stellen wir jedoch fest, dass das Einhorn nicht ganz tot ist, da eine schreckliche, blutrünstige Version von ihm wieder aufersteht, um Rache zu üben.

Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Tod eines Einhorns wird von Ari Aster produziert und markiert das Debüt von Regisseur Alex Scharfman. Der Soundtrack wurde vom legendären John Carpenter komponiert und die Besetzung mit Rudd und Ortega wird durch Richard E. Grant, Will Poulter, Téa Leoni, Anthony Carrigan, Sunita Mani und mehr abgerundet.

Der Film wurde erstmals im Mai 2023 angekündigt und die Dreharbeiten begannen im Juli in Ungarn, trotz des damals andauernden Schauspielerstreiks. Da A24 nicht der Alliance of Motion Picture and Television Producers angehörte, war es eine von 39 unabhängigen Produktionen, denen von SAG-AFTRA die Genehmigung zur Fortsetzung der Dreharbeiten erteilt wurde.

Unterdessen war 2024 ein weiteres gutes Jahr für A24 – Folge kürzlich Jane Schoenbrun’s genannt Ich sah den Fernseher leuchten Der beste Film des Jahres in unserem jährlichen Überblick, der auch A24-Titel enthielt Liebe liegt blutend Und Singen Singen.