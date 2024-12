Es ist ein Vogel, es ist ein Flugzeug, es ist der erste Trailer zu James Gunns Übermensch Film! Mit David Corenswet als Mann aus Stahl selbst, Rachel Brosnahan als Lois Lane, Nicholas Hoult als Lex Luthor und Just Also Viele weitere – und eine nachhallende Version von John Williams ikonischer Filmmusik – der erste Blick auf den Film ist unten zu sehen.

In einer (offenbar sehr hell erleuchtete) Welt, in der Superhelden bereits fest verankert sind, Übermensch findet den Titelhelden, der als Clark Kent seine außerirdische Herkunft mit seinem menschlichen Leben auf der Erde in Einklang bringt. Dazu gehört seine Beziehung zu Lane und seinen Eltern Jonathan (Pruitt Taylor Vince) und Martha Kent (Neva Howell) – sowie der Hass einiger Fraktionen der Menschheit, wie Luthor und der Leute, die ihn auf der Straße mit Müll bewerfen. Luthor leitet in dieser Version LuthorCorp (noch nicht LexCorp), und Lane scheint bereits zu wissen, dass Superman Kent ist.

Obwohl der Fokus auf der Menschheit liegt, gibt es immer noch viele Möglichkeiten für die Art von Action, von der Gunn sagt, dass sie ihn inspiriert hat Top Gun: Maverick. Neben Supes gibt es eine Reihe von Superwesen, darunter Edi Gathegis supergenialer Erfinder Mister Terrific (den Gunn „die Hauptfigur“ der Nebendarsteller nannte), Anthony Carrigans verwandelnder Metamorpho, Isabela Merceds geflügeltes Hawkgirl und Nathan Fillions Powerring schwingender Green Lantern (die Guy-Gardner-Version, nicht zu verwechseln mit der Hal-Jordan-Version von Kyle Chandler, die auf HBO erscheint Laternen Serie). Sie alle bekommen hier Momente, ebenso wie ein Berater, der in der Lage ist, die Stärke von Superman zu erreichen – es wird spekuliert, dass er Ultraman ist, eine alternative Realität oder eine böse Klonversion von Superman.

Aber der erste Superbegleiter, den wir zu Gesicht bekommen, ist tatsächlich Krypto, der Superhund, der einem geschlagenen (und blutenden!?) Superman hilft, wie ein guter Junge „nach Hause“ (zweifellos in die Festung der Einsamkeit) zu kommen.

Während Übermensch ist der erste Film, der aus dem neuen von Gunn und Peter Safran geführten Studio kommt, der Zeichentrickfilm Kreaturenkommandos Max Show hat Anfang des Monats Kapitel 1 von DC herausgebracht; Frank Grillo wird seine Rolle als Rick Flag Sr. aus dieser Serie in Live-Action für wiederholen Übermensch. Gunn hat das auch gehänselt Übermensch könnte etwas für die zweite Staffel von vorbereiten Friedensstifter.

Der Film soll auch das Superteam The Authority über María Gabriela de Faría als Angela Spica/The Engineer vorstellen. Die Behörde ist einer der Filme, die ursprünglich als Teil des ersten Projektkapitels von DC Studios mit dem Titel „Gods and Monsters“ angekündigt wurden.

Der Film soll am 11. Juli 2025 in die Kinos kommen. Übermensch Außerdem sind Skyler Gisondo als Jimmy Olsen, Wendell Pierce als Perry White und Gunns Bruder Sean Gunn als Maxwell Lord zu sehen (eine Figur, die zuvor von Pedro Pascal im Nichtkanon gespielt wurde). Wonder Woman 1984) und Milly Alcock als Supergirl. Will Reeve, der Sohn des ehemaligen Superman Christopher Reeve, soll in dem Film einen Cameo-Auftritt haben, während Alan Tudyk ebenfalls eine unbekannte Rolle spielt (er spricht sowohl Doctor Phosphorus als auch Clayface). Kreaturenkommandosaber in dem Teaser, auf den wir unser Geld gesetzt haben, gibt es einen gewissen zerstückelten Roboter.