Als die Feier des 50-jährigen Jubiläums von Samstagabend Live fährt fort, NBC hat einen neuen Dokumentarfilm angekündigt, der die musikalischen Gäste würdigt, die ein entscheidender Teil der Reise der Show über ein halbes Jahrhundert hinweg waren. Betitelt Meine Damen und Herren … 50 Jahre SNL-MusikDer Spielfilm wurde von Questlove inszeniert und soll am 27. Januar auf NBC Premiere haben.

Das Roots-Mitglied, das für seine Regie einen Oscar mit nach Hause nahm Sommer der Seele Dokumentarfilm über das Harlem Cultural Festival von 1969, hat sich für das kommende Projekt mit dem Emmy-Preisträger Oz Rodriguez zusammengetan. Der Film soll „unerzählte Geschichten hinter den kulturprägenden, bahnbrechenden und schlagzeilenträchtigen Musikdarbietungen, Sketchen und Cameo-Auftritten der letzten 50 Jahre“ enthalten und mehr als 50 Interviews enthalten.

Bestehend aus Erkenntnissen von Dutzenden von Künstlern, Meine Damen und Herren … 50 Jahre SNL-Musik neckt Auftritte von Dave Grohl, Mick Jagger, Elvis Costello, Dua Lipa, Kacey Musgraves, Olivia Rodrigo, Bad Bunny, Jack White und mehr.

Neben Serienschöpfer Lorne Michaels werden in der Dokumentation auch eine Reihe von Komikern und Darstellern zu sehen sein, die Einblicke und Erinnerungen bieten: Conan O’Brien, Fred Armisen, Andy Samberg, Eddie Murphy, Kenan Thompson, Maya Rudolph, Bowen Yang und Original Darstellerin Jane Curtin wird alle beteiligt sein.

„Jeder kennt die berühmtesten SNL „Egal, ob es Elvis Costello, Prince oder die Beastie Boys sind, aber sie sind nur die Spitze eines riesigen Eisbergs“, teilte Questlove in einer Erklärung mit. „Der Prozess, das unglaubliche Archivmaterial noch einmal durchzugehen, war wie in einer Zeitmaschine, DeLorean oder einer anderen. Ich bin so froh, dass ich die Reise gemacht habe und sie nun mit allen teilen kann.“

Nach der Premiere des Dokumentarfilms auf NBC am 27. Januar wird er ab dem darauffolgenden Tag, dem 28. Januar, auf Peacock zum Streamen verfügbar sein.

Dies ist der zweite große Einblick in die 50-jährige Laufzeit der legendären Show, die für 2025 geplant ist – die Geschichte von SNL wird auch in einer kommenden Dokumentation mit dem Titel „ SNL50: Jenseits von Samstagabenddie am 16. Januar auf NBC startet. Das aus vier Episoden bestehende Programm wirft einen genaueren Blick auf den berüchtigten Vorsingprozess der Serie, entführt die Zuschauer in den Raum der legendären Autoren und bietet die Perspektive von mehr als 60 Mitwirkenden aus den vergangenen Jahren. Die Schlussfolge „Staffel 11: The Weird Year“ konzentriert sich auf die bahnbrechende 11. Staffel der Serie.

Letzten Monat war Popstar Charli XCX zu Besuch SNL und vernichtete ihr Hosting-Debüt. In der laufenden 50. Staffel gab es auch den bahnbrechenden „Domingo“-Sketch mit Marcello Hernández in der Hauptrolle, den Liz Shannon Miller hier auspackt. Am kommenden Samstag wird Martin Short die Weihnachtsfolge der Show mit dem musikalischen Gast Hozier moderieren.