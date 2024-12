Bevor Sie den Film ansehen Besserer Mannmeine Erwartungen waren gering: Zum einen interessieren mich CGI-Affen in der Regel nicht so sehr. (Ich habe nur sehr wenige Filme gesehen, in denen sie den Planeten beherrschen.) Außerdem ist, wie bei vielen Menschen außerhalb des britischen Commonwealth, die volle Wirkung der Berühmtheit von Robbie Williams noch nicht in mein Bewusstsein eingedrungen – so viele Williams-Songs wie möglich Name war einer, und das war vor allem dem berüchtigten Musikvideo zu „Rock DJ“ zu verdanken.

Das Wichtigste von allem: Es war ein Musik-Biopic – zwei Worte, mit denen man ein Subgenre von Filmen zusammenfassen kann, das trotz zunehmender Kritik fortbesteht. Für viele Menschen ist der 21. Dezember 2007 der Tag, an dem das Musik-Biopic gedreht wird gestorben – denn an diesem Tag rief ein kleiner Film an Gehen Sie hart: Die Dewey Cox-Geschichte kam in die Kinos. Der von Jake Kasdan inszenierte Parodiefilm war kein finanzieller Erfolg (er spielte bei einem Produktionsbudget von 35 Millionen US-Dollar weltweit 20 Millionen US-Dollar ein), aber die perfekte Verkörperung der Tropen, die so viele dieser Geschichten ausmachen, hat ihnen effektiv einen Großteil ihrer Kraft genommen dieser Punkt.

Denn wie oft können wir den gleichen Zyklus wirklich auf dem Bildschirm sehen? Eine Person aus einfachen Verhältnissen nutzt ihre Gaben, um Ruhm und Reichtum zu erlangen, bis die Gefahren von Ruhm und Reichtum (Drogen, schlechte Sexentscheidungen, tief empfundene persönliche Unsicherheiten) sie alles zu kosten drohen. Die Tragödien sind diejenigen, in denen sich der Künstler dem Monster hingibt, aber egal was passiert, das Happy End findet sich in der Erinnerung an die Musik, die sie uns gegeben haben, als sie noch hier waren. (Auch wenn sie zum Zeitpunkt der Entstehung des Films noch am Leben waren.)

Warum werden diese Filme weiterhin gemacht? An Gründen mangelt es nicht. Schließlich sind wir fasziniert vom Leben von Musikern (Seiten wie Folge verdanken ihre Existenz nicht zuletzt dieser Tatsache). Es ist immer aufregend zu sehen, wie ein Schauspieler, den wir mögen, versucht, die Rolle eines Stars zu übernehmen, den wir auch mögen (siehe, wie im jüngsten Beispiel, Timothée Chalamet, der die Rolle des Bob Dylan übernimmt). Und wir lieben Entstehungsgeschichten und den Nervenkitzel, wenn ein Lied zum ersten Mal zum Leben erwacht.

Dennoch lässt sich nicht leugnen, dass das Genre in einer Weise veraltet ist, die Innovation erfordert. Das ist ein Problem Besserer Mann ist sich von Anfang an bewusst, dass es vor einer Herausforderung steht, und trifft daher von Anfang an mutige Entscheidungen, die die abendfüllende Auseinandersetzung mit dem Leben eines berühmten Künstlers letztendlich in etwas Transzendentes verwandeln.

Es beginnt wirklich mit der Entscheidung, Williams auch in Form eines CGI-Affen darzustellen. In einem vor zwei Monaten veröffentlichten Videobeitrag erklärte Gracey bei einem Gespräch mit Williams: „In Ihren eigenen Worten würden Sie davon sprechen, auf die Bühne gezerrt zu werden, um wie ein Affe aufzutreten.“ Ich habe sofort darüber nachgedacht, dich nicht so darzustellen, wie wir dich sehen, sondern so, wie du dich selbst siehst. Es hat sofort Klick gemacht, und ich dachte, mit deiner Stimme und diesem Affen werde ich dich sehen und mich auf eine Art und Weise mit dir identifizieren, die fesselnder sein wird als jedes weitere Musik-Biopic.“

Der Einsatz des Affen verleiht diesem Film so viele Geschenke. Aufgrund seiner Erfahrung mit digitalen Charakteren wurde Gracey eingestellt Paddington Kameramann Erik Wilson war für die Dreharbeiten verantwortlich und holte Weta FX hinzu (die sich mit digitalen Affen auskennt und daran gearbeitet hat). King Kong und die Planet der Affen Franchise) mit der Entwicklung von „Robbie“ betraut.

Der Auftritt ist im Wesentlichen eine Zusammenarbeit zwischen den Visual-Effects-Künstlern, Williams als Gesangsdarsteller und Jonno Davies als dem Mann, der jeden Tag am Set ist und Robbie Williams vor seiner CGI-Umgestaltung spielt. (Tatsächlich wirbt Paramount dafür, dass Davies dieses Jahr eine Nominierung als Hauptdarsteller bei den Oscars erhält. Lustigerweise sieht Davies im wirklichen Leben tatsächlich ein bisschen wie ein junger Williams aus – auch wenn er im Finale nicht in Affenform war Film, es wäre immer noch eine gute Besetzung.)