Kritiker werden oft dafür kritisiert, dass sie ständig negativ sind, insbesondere wenn sie mit einem Film wie Horizon: Eine amerikanische Saga – Kapitel 1Kevin Costners erster Teil einer epischen Westernsaga, die er mit viel Geld selbst finanziert hat.

Mit drei Stunden und einer Minute allein dieser erste Teil des Horizont ist ein ganz schöner Film, eine weitläufige Erzählung, die sich in den ganzen Vereinigten Staaten abspielt (also westlich des Mississippi). Viele der (nicht-einheimischen) Charaktere hoffen, eine neue Siedlung namens Horizon in Südkalifornien zu finden. Für alle gibt es jedoch nur ein wirkliches Ziel: Überleben.

HorizontDas erste Kapitel erhielt nach seiner Premiere bei den Filmfestspielen von Cannes keine besonders guten Kritiken: Die Los Angeles Times Kritikerin Katie Walsh nannte es „eine riesige Geldverschwendung, ein fehlgeleitetes und quälend langweiliges Kinoerlebnis. Dass Costner drei weitere Teile versprochen hat, fühlt sich wie eine Drohung an.“

Nachdem ich dieses erste Kapitel auf der großen Leinwand gesehen habe, wie Gott und Costner es vorgesehen haben, gestehe ich, dass ich in Bezug auf die Probleme mit der kritischen Mehrheit übereinstimme. Ich habe jedoch mein Bestes getan, um die folgenden positiven Anmerkungen zum Film zu finden. Neun an der Zahl!

01. Es fühlt sich nicht an Ganz so lange wie Sie denken

Während der Vorführung habe ich ziemlich viel Zeit damit verbracht, mich mental aufzuputschen, als ob ich einen langen Lauf machen würde, mit Gedanken wie: „Wir haben jetzt bestimmt schon mindestens eine halbe Stunde geschafft“, „Ehrlich, es ist, als würde man drei Folgen einer HBO-Serie gucken, keine große Sache“ und „Das muss die Hälfte sein.“ (Ich hätte heimlich auf mein Handy schauen können, um unseren Fortschritt zu verfolgen, aber das kam mir wie Schummeln vor.)

Nur wenige Minuten, nachdem ich mir gesagt hatte: „Wir müssen mindestens zwei Stunden unterwegs sein“, kam eine Montage, die nur als „Das nächste Mal, am Horizont…“ Und dann, nach dieser ausführlichen Vorschau auf die kommenden Ereignisse, der Abspann!

Ehrlich gesagt, weil so viele Handlungsstränge gleichzeitig ablaufen in Horizontgibt es kaum einen Moment, der sich stagnierend anfühlt. Der Nachteil ist, dass, weil so viel mit minimalem Kontext passiert, nur sehr wenige dieser Momente mit genügend emotionaler Resonanz ankommen, um beim Zuschauer eine Wirkung zu hinterlassen, die über die kurzzeitigen Emotionen hinausgeht, die hervorgerufen werden könnten. Es gibt eine Ausnahme hiervon …