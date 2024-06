Track by Track führt die Künstler durch jeden Song ihrer neuesten Veröffentlichung. Heute analysieren die aufstrebenden Indie-Rocker Sour Widows ihr umwerfendes Debütalbum. Wiederbelebung eines Freundes.

Beim Anhören des Debütalbums von Sour Widows Wiederbelebung eines Freundeses wird sofort klar, wie kathartisch die Songs für die Band sind. Traurige Melodien, zunehmende Dynamik und Gitarrenriffs, die irgendwie ganz bestimmte Emotionen vermitteln, ergeben zusammen ein Hörerlebnis, das selbst ohne Kontext das Gefühl vermittelt, als ob die Sonne endlich hinter kilometerlangen Wolken hervorkommt.

Aber dann gibt es natürlich noch den Kontext, die Lebenserfahrungen der Songwriterinnen Susanna Thomson und Maia Sinaiko, die das Werk geprägt haben.

„Als wir im Herbst nach einer mehrmonatigen Pause wegen der Krankheit meiner Mutter wieder anfingen, zusammen zu spielen, fühlte ich mich von den meisten Dingen leicht überfordert, und das Spielen und Schreiben fiel mir sehr schwer“, erzählt Thomson. Folge„Ein monumentaler Verlust schafft eine sehr klare Trennung zwischen den Menschen in Ihrem Leben, die die Tiefe dieses Schmerzes verstehen können, und denen, die das nicht können.“

Die 10 Tracks von Wiederbelebung einer Freund tief in diesem unbeschreiblichen Schmerz existieren; es ist ein bemerkenswertes Produkt aus Not, Verlust und all der Verwirrung, die mit solchen Erfahrungen einhergeht. Neben anderen Tragödien, die die Band vor der Aufnahme des Albums erlebte, starb Thomsons Mutter an einer seltenen Form von Krebs und Sinaiko verlor ihren Partner durch eine versehentliche Überdosis. Es war verständlicherweise eine unglaublich schwierige Zeit, auf die sie nur mit einem melancholischen, wissenden Kichern zurückblicken können und sich fragen, wie sie weitermachen konnten.

Aber sie machten weiter und erzielten wundersame, ehrliche Ergebnisse.

„Ich konnte nur allein in meinem Zimmer Musik machen. Der Alltag bestand aus einem ständigen Wechsel zwischen Erinnerungen an Orte, Gefühle und Erlebnisse, deren einziger Bewahrer ich nun war“, erklärt Sinaiko. „Die Endlosigkeit der Trauer verdrängt den normalen Lauf der Zeit, und die Menschen, die wir verlieren, bleiben an Orten, an die wir nie zurückkehren können. Es ist magisch und schrecklich zugleich. Dieses Paradoxon ist thematisch und klanglich entscheidend für dieses Album. Man muss das Licht und die Dunkelheit zusammen zeigen, um die volle Tragweite unserer Musik zu erkennen.“

Letzten Endes, Wiederbelebung einer Freund ist ein kraftvolles Statement für eine Band, die ihre Musik vorstellt und die Zuhörer dazu auffordert, das Paradox der Trauer voll und ganz zu spüren. Was für eine Art, Hallo zu sagen.

Streamen Sie Sour Widows‘ Wiederbelebung eines Freundes unten, und lesen Sie weiter, um Susanna Thomsons und Maia Sinaikos Track-by-Track-Analyse zu erfahren.