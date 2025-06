Jeden Monat, Folge Hebt einen aufsteigenden Künstler mit unserer wiederkehrenden Feature -Serie hervor Cosign. Für Juni 2025 beleuchten wir Fuzz Rockers Hotline TNT und ihr großartiges drittes Album. Himbeermond.

Während seine Band Hotline TNT einen neuen Song verfolgt, machte Will Anderson einen Spaziergang durch das Land in Wisconsin, in dem sie sich aufgenommen hatten. Er überlegte einige Texte über die Schließung einer Beziehung, die Endgültigkeit der Trennung und die Stille, die danach einsetzt. „Die Dinge werden langsamer/ kehren Sie in die Stadt zurück/ beginnen Sie den Rasenmäher/ setzen Sie mich runter“, schrieb er, das Bild des Schneidens von Gras und die Wiederaufnahme alltäglicher Aufgaben, die als surreale Folie für Andersons Herzschmerz fungieren.

Er kehrte ins Studio zurück, verfolgte Vocals und absolvierte an diesem Tag „Rasenmäher“. Laut Anderson ist dies der Moment, in dem alles geklickt hat. „Als ich es zum ersten Mal hörte, dachte ich endlich:“ In Ordnung, ich denke, wir haben hier etwas Besonderes „, überlegt er. Es war ein Moment der Reinheit, der den Handwerksprozess verkörperte HimbeermondHotline TNTs herausragendes drittes Album, das am 20. Juni über Third Man Records ankommt.

„Rasenmäher“ kann das vorletzte Lied sein HimbeermondAber es gibt eine Art ergreifende Klarheit und wehmütige Haltung, die das ganze Album charakterisiert. Vorbei sind Hotline TNTs Tage mit übertriebenem DIY Shoegaze und Scrapping Indie Rock; Was auch immer das Durcheinander in ihrem Sound bleibt, hat sich zu schimmernden, heißblütigen Gitarren, organischen Drum-Sounds und einem Patienten mit majestätischem Songwriting kristallisiert. In 11 Tracks folgt die Hotline-TNT ihre hervorragenden 2023-Anstrengungen Wagenrad Mit ähnlich animierten Angeboten, diesmal ein romantischerer und klaritätsgetriebener Sound.

https://www.youtube.com/watch?v=rylvtdo6smc

Aber jenseits der mehr Hi-Fiction-Produktion (mit freundlicher Genehmigung des Midwest DIY-Helden Amos Pitsch und Anderson selbst), Himbeermond ist ein Beweis für Andersons Bereitschaft, persönlich und künstlerisch loszulassen. Er hat seinen Sweet Spot gefunden und ein Gleichgewicht zwischen der Verfolgung seiner Intuition und dem einfachen zulassen, was die Dinge sein lässt.

Das bedeutete, einen kollaborativeren Ganzband-Aufnahmeprozess mit Gitarristen Lucky Hunter, Bassist Haylen-Trammel und Schlagzeuger Mike Ralston zu beteiligen. „Der Prozess hat immer noch so gestartet – ich machte Demos in GarageBand und meine vier Strecke und öffne diesen bis zu unterschiedlichen Grad“, erzählt Anderson Folge über Zoom. „Einige Songs wie ‚Candle‘ waren so ziemlich nur ich. Aber andere Songs wurden komplett als vier Stück im Studio zusammen geschrieben; völlig kollaborative Songs wie ‚Break Right‘ und ‚The Szene‘.