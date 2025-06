Der lang erwartete erste Trailer für den kommenden Bruce Springsteen Biopic, Liefere mich aus dem Nichtsist angekommen. Der Film, der auf die Hauptrolle spielt Der Bär Schauspieler Jeremy Allen White als Springsteen befasst sich mit der Herstellung der Nebraska Album im Jahr 1982.

Geschrieben und inszeniert von Scott Cooper (Verrücktes Herz), der Film basiert auf Warren Zanes ‚2023 Biographie, Liefern Sie mich aus dem Nichts: Die Herstellung von Bruce Springsteens Nebraska.

Ähnlich wie Timothée Chalamets Prozess für das Bob Dylan Biopic, Ein vollständiges UnbekanntesJeremy Allen White sang für seinen eigenen Sang für Liefere mich aus dem Nichts. Während des Sprechens mit Vielfalt Letztes Jahr erklärte White, dass er „versuchen werde (mein) Bestes“, als er nach der Bereitstellung von Gesang für den Film gefragt wurde.

Während er sich auf den Film vorbereitete, enthüllte White auch, dass er über Text mit Springsteen in Kontakt gewesen war, und fügte hinzu, dass die klassischen Rock -Symbol -Texte „Like a Boss“ offensichtlich.

„Es ist verrückt, überwältigend“, sagte der Schauspieler ET Letzten Monat über den Film. „Es war unglaublich. Er war sehr oft da. Ich habe so viel Zeit mit ihm verbracht, wie ich konnte, und er war wirklich großzügig mit seiner Zeit, und ich musste ihn viel fragen. Ich bin mit dem Singen fertig. Ich habe alles gesungen.

Liefere mich aus dem Nichtsdie aus den Studios 20th Century stammt, soll am 24. Oktober 2025 in die Kinos kommen. Zusätzlich zu White die Filmstars Jeremy Strong als Springsteens Manager Jon Landau sowie Paul Walter Hauser, Odessa Young, Marc Maron, Gabby Hoffman, Stephen Graham und Johnny Cannizaro.

In der Zwischenzeit tourt der reale Bruce Springsteen in seiner „Land of Hope and Dreams Tour“, wo er Donald Trump routinemäßig den Mittelfinger gibt. Er wird auch veröffentlichen Tracks II: The Lost Albens (Vorbestellung hier), das sieben bisher unveröffentlichte Alben des Bosses sammelt und insgesamt 82 Songs von 1983 und 2018 aufgenommen wurde.

https://www.youtube.com/watch?v=oqxdm3j33no