Trotz seiner gesamten Karriere – seine gesamte Leben – Für die Magie der Filme hat Tom Cruise noch nie einen Oscar gewonnen. Das wird sich im Jahr 2025 ändern, da die Akademie der Künste und Wissenschaften angekündigt hat, dass Cruise im November einen Ehrendocar -Preis bei Ampas ’16. Governors Awards erhalten wird.

Auch Ehrenocars bei derselben Zeremonie sind Schauspielerin/Choreografin Debbie Allen, eine Legende für Ruhm und darüber hinaus und der Produktionsdesigner Wynn Thomas, ein häufiger Mitarbeiter von Spike Lee, dessen Credits enthalten sind Da 5 Bloods Und Mars -Angriffe! Darüber hinaus erhält Dolly Parton den Jean Hersholt Humanitarian Award, der angesichts der legendären Geschichte der Philanthropie des Icon verdient ist.

In einer Erklärung überlegte die Ausgangspräsidentin von Ocademy Awards, Janet Yang, über alle angekündigten Empfänger, indem sie sagten: „Debbie Allen ist ein durchsichtiger Choreograf und Schauspieler, dessen Arbeit Generationen fasziniert und überschritten hat. Jean Hersholt Humanitarian Award durch ihr unerschütterliches Engagement für gemeinnützige Bemühungen.

Cruise hat im Laufe seiner Karriere vier Oscar -Nominierungen erhalten: zweimal für den Hauptdarsteller in den Filmen Geboren am 4. Juli Und Jerry Maguireeinmal für die Unterstützung des Schauspielers in Paul Thomas Anderson’s Magnolieund einmal als Produzent von 2022 Bester Bild Nominierter Top Gun: Maverick. Wie in Yangs Aussage festgestellt, ist das Engagement von Cruise „für die Theatererfahrung“ weithin bekannt – beispielsweise als er sich weigerte, es zu lassen Einzelgänger Seien Sie eine Streaming -Veröffentlichung, die dazu führt, dass Steven Spielberg bei Cruise für „Retting Hollywoods Arsch“ dankte.

Auf der großen Leinwand ist Cruise derzeit den Tod in den Tod Mission: Unmöglich – die letzte Abrechnung. Sein nächstes Ankündigungsprojekt ist eine Ohne Titel 2026 Alejandro G. Iñárritu Comedy über „den mächtigsten Mann der Welt“, der „eine Katastrophe verursacht und eine Mission erstellt, um zu beweisen, dass er der Retter der Menschheit ist“. Typ-Casting?