Es ist Zeit, den größten Verlierer zurückzugewinnen.

Während der Aughts und darüber hinaus wurde dieser Satz zu einem erkennbaren Spitznamen für die Person, die während eines unmenschlichen Gewichtsverlustwettbewerbs unnatürlich die höchste Anzahl von Pfund fallen ließ. Gott sei Dank, das ist vorbei – es wird abgesagt.

Jetzt liegt es an uns, dieses Konzept zu übernehmen und es sinnvoll, praktisch und anwendbar zu machen. Beginnen wir diese Mission direkt ab, indem wir Ihnen die 10 größten, die bisher am meisten loseren Momente des Jahres anbieten. Diese Vorfälle haben uns ungläubig erschüttert, schreien und/oder unsere Laptops geschlossen. Prominente, Filmstudios, durchschnittliche Joes und Regierungseinheiten haben in der ersten Hälfte von 2025 ihren gesamten Eseln gezeigt, und es ist unbedingt erforderlich, dass sie dafür gerufen werden. Ist das nicht der amerikanische Weg?

Im Januar 2024 eröffnete der Komiker Katt Williams im Januar 2024 während seines Gesprächs mit dem ehemaligen Sportler, Shannon Sharpe, ein Portal. Während Williams mit Sharpe über seine Hollywood -Freundschaften sprach, machte er einen lustigen, aber herausragenden Punkt: „Sie haben eine unnatürliche Treue gegenüber Verlierern nicht wie Sie.“ Das ist, wie wir uns bewegen sollten. Wenn Sie sie sehen, zeigen Sie sie aus.

Die meisten der unten aufgeführten schwachsinnigen Straftaten waren selbstverschuldete Fälle von Dummheit. Andere Momente wurden nur misshandelt und misshandelt und misshandelt, bis es nicht zurückkehrte. Unabhängig von der spezifischen Marke der Gehirnlosigkeit sind die folgenden Verlierer bisher die größten von 2025. Wenn Sie zufällig auf dieser Liste auftreten: Betrachten Sie dies als eine Einladung, Ihre Scheiße zusammenzubringen.

Das (Ex) -Hungband dieser Dame, die Romeo Santos wirklich bevorzugte

Erinnerst du dich an diese Episode von Die Boondocks Als der Nachbarschafts -Cornball Tom Dubois verdammt nahe seine Frau verlor, um einzulassen? Es basierte nicht nur auf einer wahren Geschichte, sondern es wurde auch ein unheimlich komischer Vorbote darüber, wie Ehen in Gegenwart von Prominenten getestet werden können.

Eines der wildesten Beispiele für eine berühmte Beziehung, die im Januar von Romeo Santos der beliebten Bachata-Gruppe Aventura (und der Lippen) von Romeo Santos war. Als sie in der Dominikanischen Republik auftrat, hatte die Band einen Fan auf die Bühne, und mein Gott hatte sie eine Mission. Der Stan namens Miriam Cruz pflanzte Santos mehrere große große, die trotz seiner Neigung, überall überall, wo er hingeht, zu verbreiten, nicht die empfänglichste zu sein, um sie niederzureißen.

„Ich muss anerkennen, dass diese Leistung sehr hohe Kosten erreicht hat: die Trennung meiner 10-jährigen Ehe“, schrieb Cruz in einer jetzt gelöschten Social-Media-Erklärung. Keine Scheiße? Chatter Online deutet darauf hin, dass sich die Beziehung bereits auf den Felsen befand, und es scheint, dass Cruz ‚Ehemann offiziell genug hatte. In den Worten der Wildnis Kellner, der Zeuge von Toms Ehe in Echtzeit durch die Finger rutschte: „Entschuldigung, Mann. würde mir nicht zulassen, dass diese Scheiße mir passiert, du.“

Drake und die unendlichen l

Drake hat im vergangenen Jahr bereits das ganze Jahr über das möglichst möglichst eingehalten. Um es noch schlimmer zu machen, hat er seit November seine Neigung für Rechtsstreitigkeiten vorgestellt, und jedes Update klingt nur erbärmlicher: „Kendrick nennt mich wieder Namen, setze ihn in die Auszeit!“

Drake trug diese große Verlierer-Energie direkt in 2025. Zuerst kündigte er an, dass seine Anita Max-Sieg-Tour in Australien die gleiche Nacht wie Super Bowl LIX beginnt-Sie wissen, dass Kendrick Lamar seinen Arsch lyrisch vor 133,5 Millionen Menschen lyrisch besiegt hatte, vor 133,5 Millionen Menschen, die der Tattle-Telly Twerp mit seinen Anwälten jammerten? Wieder?? Alles, was wir jetzt brauchen, ist, dass Drake die NBA verklagt, um Kendrick zu spielen, während er im Werbespot geschnitten ist, und Conan O’Brien für seinen „Nicht -Like -Witz“ bei den diesjährigen Oscars.

Als ob das nicht genug wäre, hat Drake ständig moralisch fragwürdige Streamer wie Adin Ross, DJ Akademiks und XQC unterstützt, was seine Flugbahn gegenüber der Incel -Manosphäre fördert. In diesem Sinne enthüllte Kai Cenat, der Anführer von Gen-Z-Influencern, dass Drake während eines für den 12. Juni geplanten Livestream-Livestreams selbstlos Hunderttausende von Tausenden von Tausenden von Dollar verschenkt würde-in derselben Nacht wie Kendrick Lamar und Szas erster Stopp in Toronto auf ihrer Grand National Tour. Der Stream wurde verschoben, aber eindeutig hatte Drake jedes Recht, gedrückt zu werden: Fans aus seiner Heimatstadt gaben K-Dot eine zweiminütige stehende Ovation, nachdem er seinen Monster-Diss-Track aufgeführt hatte, und bat sogar um eine Zugabe (was nicht verpflichtet war). Mit jeder Entwicklung beweist er erneut, dass Kendrick Recht hatte: Er ist wirklich nicht wie wir.

Jetzt siehst du einen Nazi, jetzt tust du es nicht

Trotz Punkrock -Klassiker wie dem „Nazi -Punks -Fick -Off“ der toten Kennedys haben einige Verlierer in der Szene das Memo nicht bekommen. Dazu gehört ein zertifizierter Verrückter, der im Mai am Punkrock Bowling & Music Festival in Las Vegas teilgenommen hat. Anstatt unauffällig zu mischen und die beruhigenden Geräusche von Bands wie Flag und The Damned zu genießen, ging dieses witzige Wunder mutig durch das Festival herum und trug ein T-Shirt, das das SS-Logo in den 1930er Jahren mit dem Nazideutschland aufgestellt hat. Seine Parade dauerte nicht lange, als ein weit verbreitete Video anderen Teilnehmern zeigte, die auf den unverfrorenen Faschismus des Mannes mit kraftvollen Schaufeln und einer Flut von Schlägen reagierten. Als Security Sir Lose-A-Lot von den Räumlichkeiten begleitete, rufen die Leute: „Keine verdammten Nazis!“ und „Geh aus unserer Szene!“ Hier gibt es eine wichtige Lektion: Wenn die Nazi -Punks nicht alleine abficken, dann helfen ihnen andere Punks, die Arbeit zu erledigen.