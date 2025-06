Harold und Kumar können ein Comeback machen. Das Stoner Movie Franchise, das 2004 mit dem John Cho und Kal Penn-Star begann Harold & Kumar gehen nach White Castlesoll eine vierte Rate mit hinzufügen, mit Cobra Kai Die Schöpfer Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg und Josh Heald buchten, ein neues Drehbuch zu schreiben.

Entsprechend Der Hollywood -ReporterEs wird erwartet, dass Cho und Penn zurückkehren, aber ihre Beteiligung wird nicht bestätigt. (Auch Unbekannt ist die potenzielle Beteiligung von Neil Patrick Harris, der in allen drei Filmen unvergessliche Kameen als „er selbst“ gemacht hat.)

Jon Hurwitz und Hayden Schlossberg haben den ursprünglichen Film von 2004 geschrieben, aus dem die Harold & Kumar Franchise wurde geboren und sagte in einer Erklärung, dass „wir uns in eine Rückkehr in das nicht entschuldigte R-bewertete, rauchgefüllte Chaos zurückbringen, das alles begann. Es ist höchste Zeit, dass sie ihre Weisheit an eine neue Generation weitergeben.