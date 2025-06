Der Food Network -Star Anne Burrell starb im Alter von 55 Jahren. Laut TMZ wurde sie am Dienstag in ihrem Haus in Brooklyn als nicht mehr reagiert und am Tatort für tot erklärt. Ein medizinischer Untersucher führt eine Autopsie durch, um die Todesursache zu bestimmen. “

„Anne war eine geliebte Frau, Schwester, Tochter, Stiefmutter und Freundin – ihr Lächeln beleuchtete jedes Zimmer, das sie betrat“, sagte ihre Familie in einer Erklärung. „Annes Licht strahlte weit über diejenigen hinaus, die sie kannte, und berührte Millionen auf der ganzen Welt. Obwohl sie nicht mehr bei uns ist, bleiben ihre Wärme, ihren Geist und ihre grenzenlose Liebe ewig.“

Burrell veranstaltete mehrere Shows im Food Network, einschließlich Schlimmste Köche in Amerika Und Geheimnisse eines Restaurantkochsund konkurrierten auch an Iron Chef AmericaAnwesend Nächster Iron ChefUnd Gehacktes All-Star-Turnier.

https://www.youtube.com/watch?v=llvHin31ABQ