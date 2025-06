Was bedeutet es zu gewinnen? Für das Formel-1-Team im Zentrum des kreativen Films F1Ein einziges Rennen zu gewinnen bedeutet ein wörtliches Überleben für ihre Organisation. Aber für die Fahrer hinter dem Steuer, wie Brad Pitts Sonny Hayes, geht es über das Überleben hinaus – es bedeutet wörtlich alles. Die Gelegenheit zu wissen, dass Sie der Beste auf der ganzen Welt sind … zumindest bei dieser einen Sache.

Das ist ungefähr so ​​thematisch tief wie Top Gun: Maverick Der Regisseur Joseph Kosinski kommt mit seiner neuen Feier von Männern, die sehr schnell sind, ein großes Risiko für ihre Sicherheit, im Namen eines größeren Ruhms. Eine Feier mit großem Budget von Formel 1 mit dem Ziel, das zu sein endgültig Formel -1 -Film, F1 Erfasst sicherlich das Adrenalin, auf viszeraler Ebene auf dem Fahrersitz zu stehen, sowie die Gefahr, die in jeder Runde der Strecke lauert.

Als der Film beginnt, ist unser Held Sonny Hayes seit Jahrzehnten nicht mehr Formel 1 gefahren (Würden Sie glauben Er hat eine tragische Vergangenheit, die ihn verfolgt?). Stattdessen hat er das gelebt Nomadland Leben, in einem Van leben und jedes andere Fahrzeug rennen, das jemand ihn fahren lässt. Als sein alter Rennkumpel Ruben (Javier Bardem) ihn bittet, in den Sport zurückzukehren, liegt es daran, dass Ruben verzweifelt ist – er wird gezwungen sein, das Rennteam zu verkaufen, das er besitzt, wenn sie vor dem Ende der Saison kein Rennen gewinnen. Also wirklich, es ist nicht das Geld, sondern das Versprechen der Herrlichkeit, das Sonny dazu zwingt, zurückzukehren.

Brad Pitt spielt nicht so sehr eine Figur, als er eine etwas verzerrte Version seiner grundlegenden Filmstar -Persona spielt. Das sonnenverwöhnte gute Aussehen und ein Lachen, das zu leicht kommt, umso besser, um die heftige Entschlossenheit zu maskieren, die ihn vorwärts treibt. Sonny wird während dieses Films mehr als einmal als Arschloch bezeichnet, und aus gutem Grund ist Sonny manchmal giftig auf Tschernobylebene, um einen Sieg zu verfolgen und/oder seinen eigenen Weg zu bekommen. Seine große Idee, wie man die Dinge für ihr scheiterndes Team umdreht, ist es, auf der Strecke viel aggressiver zu sein, bis zur Rücksichtslosigkeit – er bekommt buchstäblich das gesamte Team „Kampf! Combat!“

Und dann wird Sonny auf ein Junior -Pit -Crew -Mitglied oder einen edlen Team für seinen Teamkollegen süß sein, weil er möglicherweise ein Rebell ist, aber der Film möchte immer noch, dass Sie wollen, dass er gewinnen. Es ist ein Verhalten, das an einen weiteren „Maverick“ mit großem Bildschirm erinnert, und während Tom Cruise 1990 bereits seinen großen Rennwagenfilm machte, ist es leicht vorstellbar, dass er sich ansieht F1 Und brodeln mit Eifersucht. Weil die Rennsequenzen so aussehen, als wären sie genauso aufregend zu schießen, wie sie zu sehen sind.

F1 Verstärkt die angeborene Aufregung von Autos, die sich schnell in eine kondensierte Turbo-Aktion mit hoher Oktan-Turbo gehen-insbesondere dank der Fähigkeit, etwa 20 Runden mit einer einzigen Bearbeitung vorwärts zu überspringen und selbst das geringste Potenzial für Langeweile zu beseitigen. Und die Rennen (in der Saison 2024 häufig bei den tatsächlichen F1 -Rennen gedreht werden) spielen besonders gut in IMAX. In dieser Größenordnung werden einige der Cockpit-POV-Schüsse umwerfend.

Der wahre Stern von F1 Könnte Hans Zimmers Partitur sein-der Oscar-Preisträger Hans Zimmer musste nicht so hart gehen, und doch pulsiert der Film aus dem Eröffnungskredit mit seiner tiefen Bass-Propelled-Partitur. Mit diesen epischen Beats als Begleitung, F1 Das Gefühl, dass es den Umfang einer ganzen Staffel von Formel 1 einhält – obwohl lustig genug, beginnt der Film in der Mitte einer laufenden Saison, mit neun Rennen übrig.

In Bezug auf die Geschichte ist die Handlung erheblich genug, um es zu behalten F1 Aus dem Gefühl einer zweistündigen und 35-minütigen Formel-1-Werbung. (Ja, das ist lang.) Die schlechte Nachricht ist, dass es mehr als einige Ihrer klassischen Sportfilme abdeckt, wie Sonnys tragische Vergangenheit und von Kurs Sonny und talentierte aufstrebende Joshua (Damson Idris, der das Beste aus seiner begrenzten Charakterentwicklung nimmt), um die Köpfe zu belasten. Sie werden einige der anderen Klischees sehen, die eine Meile die Strecke hinunterkamen, und es fühlt sich an, als gäbe es vielleicht eine große Handlung als nötig – – F1 ist niemals langweiligaber Sie spüren diese Laufzeit definitiv zu einem bestimmten Punkt.

Es gibt jedoch viele neue Aspekte des Rennsports, die der Film gut hervorhebt: Ein Rennteam ist nur so gut wie das niedrigste Mitglied seiner Pit -Crew als Beispiel. Außerdem gibt es das Konzept, dass das Auto -Rennsport für Ingenieure die Möglichkeit bietet, auf Designebene innovativ zu sein. In einer Nebenhandlung arbeitet Sonny mit Kate (Kerry Condon), dem technischen Direktor des Teams, um einige neue Modifikationen zu entdecken, um das Auto effizienter zu gestalten – Forschungen, die Anwendungen außerhalb des Bereichs des Reichs in endlosen Käufern finden könnten.

Kerry Condon war einer der besten Teile von Die Banshees von Inisherinund auch ziemlich unvergesslich für ihre wiederkehrende Rolle in Nennen Sie Saul besser (Mikes Schwiegertochter!). Hier ist sie eine Freude-leidenschaftlich für ihre Arbeit, mit genug albernem Charme, um sie davon abzuhalten, ein Keksausfall zu sein, wenn auch altersgerechte Liebesinteresse für Sonny.

Es gibt einige scharfe Momente des Scherze durchweg F1Aber der beste Witz des Films ist eine der letzten Zeilen der Credits: „Dieses Programm enthält die Produktplatzierung.“ Das … fühlt sich wie eine Untertreibung an – es gibt extrem lange Strecken des Films, in denen in jeder einzelnen Aufnahme mindestens ein Firmenlogo sichtbar ist. Eine Szene in einem charmanten britischen Kneipe fühlt sich beunruhigend für ihre Mangel in der Tat von Marken.

Dies ist jedoch ohne Frage ein Problem, das für realistisch dargestellt wird, um eine Formel -1 -Rasse darzustellen, was natürlich der Hauptgrund dieses Films für die Existenz ist. Und die gute Nachricht ist, dass Fans des Sports-Oldtimer sowie aktuelle Überleben fahren Konvertiert gleichermaßen-wird sich nur durch das große Spektakel von allem elektrifiziert fühlen. Um ein Sprachgebrauch auszuleihen, den ich jetzt für das Woield qualifiziert fühle, ist dies ein Film, der ein paar Skids trifft, aber zumindest das Rennen beendet. Und nachdem Sie diesen Film gesehen haben, verstehen Sie, wie viel eine Leistung nur ist.

F1 Zoom am Freitag, den 27. Juni in die Kinos. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.