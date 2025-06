Es ist zwei Uhr nachmittags und Haim hängt in einer Bar mit Kesha rum. Niemand trinkt jedoch – stattdessen Este, Danielle und Alana Haim haben sich mit dem Singer/Songwriter getroffen, um die neueste Folge von Spotify’s Countdown to Series zu erzielen, wobei Kesha das Trio über ihr neues Album interviewt. Ich gebe auf. Dies schließt die dramatische Geschichte ein, die oben als exklusiver Clip ausgetauscht wurde, in dem Este ein Dry Cleaning -Geschäft in Los Angeles überzeugte, um sie ihren Laden zu übernehmen, damit sie dort mit Paul Thomas Anderson das Album -Cover aufnehmen konnten.

Es ist die Art von mutigem Schritt, den alle drei Mitglieder von Haim Credits für die Freundschaft der Jahrzehnte mit Kesha mit Kesha zusteuern: Este und Kesha trafen sich zum ersten Mal ungefähr zu der Zeit, als sie beide 19 waren, bei einem Festival in Los Angeles Street namens Sunset Junction, und bald hängten die vier regelmäßig heraus.

„In dem zweiten, dass unsere Universen kollidierten, war es so, als würde das Leben begonnen“, erzählt Alana Folge Später am Nachmittag, nach dem Spotify -Shooting Wraps. „Es war schön, diese Kameradschaft in so jungen Jahren zu haben, und wir haben so viele verrückte Dinge erlebt, dass, wenn wir sie nicht getroffen hätten, nicht passiert wären. (Kesha) haben uns beigebracht, wie man keine Angst hat.

„Wir haben uns nur durch das Leben zusammen durch das Leben“, sagt Este.

Zu diesen Abenteuern gehören ein Einschalten in Festivals mit fotokopierten Tickets und als Keshas Backup -Tänzer, als der Künstler um 2007 auf einer Coachella -Party auftrat. Dies war eine Zeit, in der Coachella -Partys waren.

Aber Kesha bat die Schwestern immer noch, sich ihr auf die Bühne anzuschließen, worauf sie sich bereitwillig einigten und Süßigkeiten in die Menge warf, während Kesha den Song „Butterscotch“ aufführte. „Meine Zahnspangen waren weg, also war ich 15“, erinnert sich Alana. Sie hat ein Foto von sich von diesem Tag an, trägt einen Lamé -Bikini und ein Fanny -Pack (um die Butterscotchs zu halten).

Für ihren Countdown zum Aussehen hat Haim nicht nur ihren Interviewer, sondern auch den Ort ausgewählt: eine Lounge der alten Schule in Los Feliz namens Dresden, die die Schwestern erklären, den besten Martini in Los Angeles zu haben. Danielle feierte dort ihren 30. Geburtstag, erklären sie sogar auf seiner kleinen Bühne mit dem langjährigen Resident Act des Dresden, den Jazz Crooners Marty & Elayne. Marty & Elayne spielen nicht mehr im Dresden (Marty ist vor einigen Jahren verstorben) und Danielle hat Ideen. „Ich habe nicht mit einem der Besitzer gesprochen, aber ich habe tatsächlich mit einigen meiner Freunde gesprochen, und so war Largo so cool und so ein musikorientierter Veranstaltungsort in LA … Ich habe das Gefühl, dass dies vielleicht das neue Largo sein könnte.“

Im Moment haben sie jedoch einen Rekord, um zu starten. Ich gebe aufHaims viertes Studioalbum kommt mit einer eingebackenen Erzählung, die auf der Tatsache basiert, dass die drei Schwestern alle Single waren, während sie daran arbeiteten-und Alana und Danielle lebten zum ersten Mal seit dem 18. Lebensjahr unter demselben Dach. Danielle zog mit Alana ein.

Die Lebensuntersuchung brachte ein echtes Gefühl von Nostalgie in ihr Leben, einschließlich der Zuhören geliebter Künstler aus ihren Highschool -Tagen, einer Liste von Darstellern, zu denen bescheidene Maus, Katzenkraft, die Striche, das Tierkollektiv und Rilo Kiley gehören. („Ruf nach Rilo Kiley. Ich kann es kaum erwarten, sie im Oktober spielen zu sehen“, sagt Danielle.) Diese Favoriten für Jugendliche brachten einen Geist, der „das Haus und unsere Psyche durchdrungen hat“, so Danielle, die „so alt und keine Hemmungen vorhanden war“.

Das ist die Stimmung, die sie mitgebracht haben Ich gebe aufwas Danielle neben Rostam Batmanglij vom Vampire Weekend produzierte. „Wir haben wirklich das große Glück, mit jemandem wie Rostam zu arbeiten“, sagt Danielle. „Er widmet uns seine Zeit auf eine so hilfsbereite Weise. Wir waren mit einigen Produzenten im Studio, und sie haben nur ein paar Tage und Sie müssen sich beeilen. Aber Rostam hat auch sein eigenes Heimstudio, und für uns ist es viel mehr unsere Geschwindigkeit.

„-In Mein Haus “, korrigiert Alana mit einem Lachen.

„Richtig“, lächelt Danielle. „Aber Rostam ist so eine Freude, im Studio zu arbeiten. Es gibt eine Luft in seinen Produktionen, die ich immer geliebt habe – eine Leichtigkeit und eine Einfachheit, die ich schon immer wollte, dass unsere Musik klingt. Bei ihm geht es nicht nur darum, viel hinzuzufügen. Es geht darum, wegzugehen. Ich denke, er ist einfach so gut darin, den Raum zu verlassen.“

Danielle hat sich inzwischen als Produzent weiter und weiter weiterentwickelt. Sie erinnert sich an das erste Mal, als sie das Tierkollektivalbum hörte Gesungene Zangeund fragte sich: „Wie macht jemand so etwas überhaupt? kichern… Ich hatte noch nie an das Konzept der Produktion in meinem Leben nachgedacht. Dieses Album hat mir speziell eine Tür geöffnet. “

Jetzt weist Alana darauf hin, dass Danielle bisher alle ihre Alben produziert oder gemeinsam produziert hat, und „speziell auf (Ich gebe auf) Ich habe das Gefühl, dass sie nur so viel Wissen angehäuft hat. Wenn ich sage, es ist so, wie wir schon immer klingen wollten, denke ich, dass es wirklich davon kommt, dass wir nur die zuversichtlichsten sind, die wir je im Studio waren. Wir kennen die Sprache. “

