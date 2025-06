Der Anhänger für die Nackte Waffe Neustart mit Liam Neeson und Pamela Anderson wurde enthüllt.

Am 1. August in den Kinos ankommen, Die nackte Waffe Stars Liam Neeson als Frank Drebin Jr., ein Leutnant im LAPD und der Sohn des Originals Nackte Waffe Protagonist Frank Drebin (berühmt von Leslie Neilsen). Er arbeitet neben Captain Ed Hocken Jr. (Paul Walter Hauser) an der Truppe und wird regelmäßig in der Stadt geschickt, um das Verbrechen zu stoppen und Katastrophen zu verhindern. obwohl in typisch Nackte Waffe Fashion, Drebin Jr. ist zu jeder Zeit ein komödiantischer Knebel von der Katastrophe entfernt.

Beth (Pamela Anderson) ist auch zu Neesons Drebin Jr., der die Hilfe des Detektivs bei der Suche nach dem Mörder ihres Bruders sucht. Cch Pounder, Kevin Durand, Danny Huston, Liza Koshy und WWE -Star Cody Rhodes runden die Besetzung des Films ab, wobei mehrere als Kinder ihrer ursprünglichen Franchise -Kollegen erscheinen. In einem komödiantischen Moment aus dem Trailer steht Detective Nordbergs Sohn vor einer Plakette, die seinen Vater ärgert – der von OJ Simpson in den Originalfilmen gespielt wird – und schüttelt sich missbilligt. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Regie von der Akiva Schaffer der Lonely Island und produziert von Seth MacFarlane, beide bekannten Fans der Originalfilme, Die nackte Waffe ist technisch gesehen die Legacy -Fortsetzung von 1994’s Nackte Waffe 33⅓: Die endgültige Beleidigung und dient als vierter Film in der Nackte Waffe Franchise.

David Zucker, der den Originalfilm leitete und mitgeschrieben hat, war offenbar nicht über Macfarlane und Schaffer begeistert, die ohne sein sofortiges Engagement an dem Film arbeiteten. „(MacFarlane) hat mich angerufen, und für 10 Minuten erzählte er mir nur, wie sehr er meine Filme liebte“, sagte Zucker gegenüber Fox News. „Als ich jedoch hörte, dass er es tun würde, habe ich in der Hand einen Hut angewendet, um zu helfen oder sich zu beteiligen. Und er sagte:“ Erst als wir das Drehbuch machen. “ Er wollte sich nicht mit mir treffen.

Wir haben kürzlich New genannt Nackte Waffe Star Liam Neeson Eine der größten Action -Helden der Geschichte – er ist schließlich ein Mann mit einer Reihe von Fähigkeiten.

