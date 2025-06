Am Vatertag diente Hulu den ersten Teaser für seinen bevorstehenden King of the Hill Wiederbelebung. Der 30-Sekunden-Clip konzentriert sich angemessen auf Hank und Bobby, wobei der Elder Hill seinem heutigen Sohn einen Weisen Rat anbietet.

Die Wiederbelebung von 10 Folgen wird am 4. August auf Hulu Premiere haben. Es findet Hank und Peggy neu zurückgekehrt und in den Ruhestand in Arlen, Texas, nachdem sie mehrere Jahre in Saudi -Arabien verbracht hatte, wo Hank einen Propanjob arbeitete. Sehen Sie sich hier die Eröffnungssequenz an.

Für die Väter, die die Händeschläge festhalten und die Biere kalt, glücklicher Vatertag! #Kingofthehill pic.twitter.com/h71etc8j4p – Kingofthehill (@kingofthehill) 15. Juni 2025

Verwandte Video