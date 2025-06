Bonnaroo hat den Rest seines 2025 -Festivals aufgrund des anhaltenden extremen Wetters abgesagt. Nach einem Großteil der Feierlichkeiten am Freitag zog die Organisatoren am späten Freitagabend offiziell den Stecker, unter Berufung auf eine aktualisierte Prognose aus dem Nationalen Wetterdienst, der „bedeutende und stetige Niederschläge vorhersagte, die sich in den kommenden Tagen verschlechternde Camping- und Ausstiegsbedingungen erzeugen“.

Infolge der Stornierung werden alle eintägigen Eintrittskarten und Tagesparkpässe für Freitag, Samstag und Sonntag über den primären Ticketverkäufer des Festivals, die Eintrittskarten, vollständig zurückerstattet. Darüber hinaus erhalten viertägige Eintrittskarten und 4-tägige gekaufte Campingunterkünfte eine Rückerstattung von 75%. Alle Rückerstattungen werden an die ursprüngliche Zahlungsmethode ausgestellt und können bis zu 30 Tage dauern.

Bevor das Wetter eine Kurve nahm, konnte Bonnaroo seine Donnerstagsprogramme mit den Auftritten von Headliner Luke Combs sowie Marcus King, King Gizzard & The Echsenwizard, 2Hollis, Insane Clown Posse, The Lemon Twigs und Wisp inszenieren. Im weiteren Verlauf des Wochenendes waren Headliner Tyler, der Schöpfer Olivia Rodrigo und Hozier, zusammen mit dem Vampirewochenende, Queens der Steinzeit, Gerechtigkeit, Tyla, Gans, Megadeth, Raye, Wälbere, die Menschen unter anderem.

Bonnaroo wurde zuvor im Jahr 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie und im Jahr 2021 aufgrund der Überreste von Hurricane Ida erneut abgesagt.