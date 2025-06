Im Trailer zu Ari Asters neuem A24 -Film, EddingtonJoaquin Phoenix spielt den Sheriff der Titular City, der mit dem Bürgermeister von Pedro Pascal gegenübersteht. Sehen Sie es sich unten an.

Der Film findet in der fiktiven Eddington, New Mexico, stattdessen, dreht sich um die Tribut der steigenden Spannungen zwischen Nachbarn in der ehemals engmaschigen Gemeinde. „Früher habe ich gedacht, dass Sie eine große Sache waren, aber ich bin ein viel besserer Mensch als Sie“, sagt Phoenix zu Pascal an einem Punkt im Trailer.

Geschrieben und inszeniert von Aster, Eddington Außerdem spielt Luke Grimes, Deirdre O’Connell, Micheal Ward, Amélie Hoeferle, Clifton Collins Jr., William Belleau mit Emma Stone und Austin Butler. Es eröffnet am 18. Juli in den Kinos.

https://www.youtube.com/watch?v=ol6jzqexlik