Richter Curtis Farber erklärte am Donnerstag, dem 12. Juni, in New York, nachdem sich die Jury -Vorgesetzte geweigert hatte, in den Beratungsraum der Jury zurückzukehren, ein Mistrial über die verbleibende Vergewaltigungsbeschuldigung in Harvey Weinsteins Sexualverbrechen zurück.

Diese dramatische Schlussfolgerung kam einen Tag, nachdem die Jury am Mittwoch, dem 11. Juni, ein geteiltes Urteil erlitten hatte. Sie fanden den schuldischen Hollywood-Produzenten für eine Anklage gegen Miriam Haley schuldig, machte ihn jedoch von einer ähnlichen Anklage gegen Kaja Sokola frei.

Die Jury war am Mittwoch am Mittwoch nach Hause geschickt worden und sollte die Beratungen zu einer Vergewaltigungsbeschuldigung dritten Grades mit Jessica Mann wieder aufnehmen.

„Ich habe dort ängstlich drinnen. Ich kann dort nicht drinnen sein“, schrieb der Vorarbeiter in einer Notiz an Farber und fügte hinzu, dass andere Juroren ihn unter Druck gesetzt hätten, seine Entscheidung zu ändern.

Als er gebeten wurde, am Donnerstag in den Jury -Raum zurückzukehren, lehnte er ab. Einfach antwortete: „Nein, es tut mir leid.“

Das Mistrial folgte einer Anfrage von Weinstein selbst, der am Mittwoch vor dem Gericht sprach. „Dies ist mein Leben, das auf dem Spiel steht“, sagte er und plädierte für ein Mistrial. „Ich bekomme keine faire Verhandlung.“

Verwandte Video

Diese Wiederaufnahme war notwendig, da das Berufungsgericht von New York im April 2024 Weinsteins Verurteilung von Weinstein aufstreckte und eine 23-jährige Haftstrafe aus diesem Fall herausbrachte. Das Gericht stellte fest, dass der anfängliche Prozessrichter unsachgemäße Entscheidungen fiel, einschließlich der Zulassung von Frauen, deren Vorwürfe nicht Teil der Anklage waren, die die Jury voreingenommen haben.

Das Ergebnis dieses New Yorker Retrials wirkt sich nicht auf Weinsteins separate Vergewaltigungsverurteilung in Los Angeles aus, für die er derzeit eine 16-jährige Haftstrafe verbüßt.