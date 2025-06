Das bevorstehende Spaceballs Die Fortsetzung wird 2027 in den Kinos kommen, wobei Mel Brooks selbst seine Rolle als Joghurt wiederholen soll, hat Amazon MGM Studios angekündigt. Darüber hinaus berichtet Deadline, dass auch die Mitarbeitern von OG -Darstellern Rick Moranis und Bill Pullman in der Fortsetzung auftreten werden und ihre Rollen als Dark Helm bzw. Präsident Skroob wiederholen werden, während Keke Palmer zu den neuen Darstellern gehört. Besonders bemerkenswert ist Moranis ‚Engagement, da er seit Mitte der 2000er Jahre im Wesentlichen aus dem Schauspiel in den Ruhestand getreten ist.

Josh Greenbaum leitet die Fortsetzung von einem Drehbuch von Benji Samit, Dan Hernandez und Josh Gad. Es wird zum 40. Jahrestag des Originalfilms ankommen, der von Brooks inszeniert und gemeinsam geschrieben wurde.