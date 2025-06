Diese Liste wurde ursprünglich im Jahr 2022 am Vorabend der Premiere von veröffentlicht Haus des Drachen. Es wurde aktualisiert und neu veröffentlicht, um das Live-Action-Remake von zu feiern So trainieren Sie Ihren Drachen.

Sie wissen, was für ein Drache ist, wenn Sie einen sehen. Manchmal ist es möglicherweise das allerletzte, was Sie sehen. Egal, ob sie fiktive Landschaftsaufnahmen verzeichnen, die Welt vor katastrophalen Ereignissen verteidigen oder nur die beste Freundin junger Helden sind, Drachen haben einen immensen und unmittelbaren Einfluss auf die Fantasiewelt, zu der sie gehören – und ob sie gut, böse oder so neutral wie die Schweiz sind, wenn es um die Konflikte der Menschen geht, sie sind immer eine faszinierende Zusatzzusammenstellung.

Wahre Geschichte: In den frühen Tagen der Diskussion dieser Liste, so viele Folge Die Mitarbeiter waren so begeistert von dem Thema, dass wir dasselbe System verwendeten, mit dem wir über die besten Filme und Fernsehsendungen des Jahres abstimmen, um dieses Ranking zu bestimmen. Nicht jeder Drache ist gleich – wenn man sich in das Thema befasst, entdeckt man eine immense Menge an Reichweite in beiden Art und Weise, wie Drachen auf dem Bildschirm dargestellt wurden und wie sie definiert wurden. Das einzige, was sie alle gemeinsam haben: durch jede Definition des Wortes sind sie sie Eindrucksvoll.

– Liz Shannon Miller

Senior Entertainment Editor