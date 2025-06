Als Kultur sind wir jetzt ziemlich tief im Kaninchenloch, wenn es um Live-Action-Remakes von Animationsfilmen geht-Disneys jetzt veröffentlichte mindestens 25 von ihnen (einschließlich Fortsetzungen), von denen nur zwei vor 2000 veröffentlicht wurden. Angesichts ihrer Prävalenz denken Sie, dass einige grundlegende Standards jetzt für ihre Schöpfung vorhanden sind. Und doch die So trainieren Sie Ihren Drachen Live-Action-Remake existiert.

Es ist ziemlich unmöglich zu erzählen, wenn man diese neue Live-Action-Wiedergabe des Animationsfilms 2010 ansieht, was der Punkt ist-abgesehen davon, dass es an der Abendkasse wahrscheinlich eine sehr große Menge Geld sein wird. Es könnte argumentiert werden, dass dies der Veröffentlichungsgrund ist beliebig Film natürlich, aber normalerweise gibt es manche Eine Art kreative Rechtfertigung für die Tausenden von Stunden und Millionen von Dollar, die für einen Film ausgegeben wurden.

Klar sein, Drachen ist nicht das schlechteste Live-Action-Remake in diesem Jahr-herzlichen Glückwunsch an Schneewittchen Beim Festhalten an diesem Preis. Es ist nur eine leicht verzerrte Kopie dessen, was zuvor kam. Die besten Eigenschaften sind ein Guthaben für das Original, während die schlimmsten Eigenschaften alle von der Dummheit der Anpassung eines Films herrühren, der war gut so gut wie es war.

Die Geschichte hat sich nicht geändert: Ein jugendlicher Wikinger, der auf einer Insel lebt, sehnt sich nach Drachenangriffen, sehnt sich nach seinem Vater die Zustimmung des Häuptlings, außer dass Hiccup nicht genau der Drachen-Slaying-Kriegertyp ist. Seine Intelligenz hilft ihm jedoch, einen der mysteriösesten und tödlichsten Drachentypen zu erobern – sagte Dragon, aber er und schleuderend drachen er zusammen durch den Himmel, auch während Hiccups Vater und der Rest ihres Clans nach dem Aussterben von Drachen streben.

In Bezug auf die Besetzung ist Gerard Butler der einzige Schauspieler aus der animierten Version, der den Live-Action-Sprung macht, und er arbeitet wie die Hölle, um durch seinen massiven Bart und noch massivere Schulterpolster zu handeln, die viel dazu beitragen, seinem Charakter den gleichen außerhalb Proportionalbusten aus dem Original zu verleihen. Als Gobber scheint Nick Frost viel Spaß zu haben, während Nico Parker (großartig in der jüngsten Sundance Indie Suncoast) bringt eine angemessene Sperma in die Rolle von Astrid, einem Badass -Auszubildenden/Hiccups erforderlichen Schwarm.

Und junge Mason Thames – Cast, einer Verdächtigen, basiert größtenteils auf seiner körperlichen Ähnlichkeit mit dem animierten Charakter – erweist sich technisch dazu, Hiccups angeborene Unbeholfenheit zu verkaufen, während nur gelegentlich Nachahmung von Jay Baruchels ursprüngliche Sprachleistung. Die Filmemacher lassen Thames nicht einmal das Ding machen, das Baruchel nie getan hat: klingen schottisch.

Obwohl das hier weniger wichtig ist, weil diese Menge von Wikingern lernen, ist a multikulturell Gruppe von Wikinger! Dies ist eigentlich das einzige originelle Element des Films: eine Szene, die erklärt, warum es Menschen mit Farben anwesend ist. Die Antwort lautet, dass „viele Stämme“ aus der ganzen Welt auf die Insel Berk gekommen sind, um Drachen zu übernehmen. (Dieser Film war grünes Leuchten, bevor Amerika beschloss, Dei zu verbieten.)

Es baut alles wirklich auf die große existenzielle Frage auf, warum diese Filme existieren. Zumal es manchmal manchmal ist Okay, dass die Dinge nicht real aussehen. Zum Beispiel eine Geschichte über einen Wikingerjungen, der lernt, wie man einen Drachen fährt! Die Erfahrung, diese Geschichte zu erzählen besonders Geben Sie die Tatsache, dass der ausgebildete CGI-Drache nahezu identisch ist, was wir 2010 zum ersten Mal auf dem Bildschirm gesehen haben.

Technisch gesehen ist dies ein intelligenter Schritt: Zahnlos war schon großartig, wie er war, keine Notwendigkeit, die Perfektion zu verbessern. Aber die kognitive Dissonanz, wenn das denkwürdige animierte Rendering mit Menschen, die wir erzählt haben, wirklich zu verarbeiten sind. Es ist noch schlimmer, wenn ein von CGI verwendeter Mensch, der einen digitalen Stunt ausführt, beteiligt ist, da der CGI nur ist Bußgeld – Nicht schlimm genug, um zum Lachen zu inspirieren, aber nicht gut genug, um den Unglauben jemals zu suspendieren. Wenn Charaktere Wunder an den Northern Lights im Animationsfilm betrachten, ist es ein wunderschönes Spektakel. In dieser neuen Ausgabe fotografiert man den ursprünglichen grünen Bildschirm, gegen den die Szene gedreht wurde. Die Fans blasen in den Gesichtern der Schauspieler, um den Wind zu simulieren.

Was faszinierend ist DrachenIm Vergleich zu anderen Anpassungen dieser Art, dass die alten Götter aus irgendeinem Grund festgelegt haben, dass das Einbringen eines Animationsfilms in den Live-Action-Bereich mindestens 15 zusätzliche Minuten zur Laufzeit des Films hinzufügen. Bei anderen Remakes ist es jedoch nicht schwer herauszufinden, warum die zusätzliche Bildschirmzeit erforderlich war, da die Geschichten „Updates“ enthielten, um sie in einen modernen Kontext zu verbessern: 2023’s Die kleine Meerjungfrau Ich habe mich zum Beispiel in Geopolitik beschäftigt, während die Live-Action Schneewittchen lernte die Kraft des friedlichen Protests gegen einen Tyrannen.

Hier gibt es jedoch keine wichtigen zusätzlichen Handlungsschläge. Stattdessen alles in der Live-Action So trainieren Sie Ihren Drachen Einfach nimmt längerohne klaren Grund. Abgesehen von der Szene, die erklärt, warum Menschen mit Farben vorhanden sind, gibt es keine großen neuen Handlungsstränge oder Charaktere oder Wendungen, aber irgendwie wurde die gleiche Menge an Handlung von 98 Minuten bis 125 Minuten gedehnt. Wie? Es ist wirklich ein Rätsel.

Es ist nicht so, dass alle Live-Action-Remakes von Natur aus schlecht sind-das Original Lilo & Stitch ist einer der beliebtesten Disney -Filme dieses Kritikers, und ich habe den Remix des letzten Monats immer noch genossen, selbst mit den bedeutenden Änderungen, die es an der Geschichte des Originals vorgenommen hat. Es hatte zumindest eine nehmenwas mehr als das neue ist Drachen tut. All dieser Film hat stattdessen… Drachen. Und wir haben sie schon einmal gesehen.

