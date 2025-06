Harvey Weinstein wurde wegen einer zähnen, eine kriminelle sexuelle Handlung in der Wiederaufnahme seiner Verurteilung von 2020 in New York verurteilt.

Der schuldische Hollywood -Produzent wurde für schuldig befunden

Die Jury ist derzeit wegen einer Vergewaltigungsbeschuldigung mit Jessica Mann abgestimmt und wurde am Donnerstag, dem 12. Juni, die Beratungen wieder aufnehmen.

Das teilweise Urteil wurde heute, dem 11. Juni, abgegeben, nachdem Weinstein in der Jury ein Mistrial inmitten von Spannungen gefordert hatte. „Dies ist mein Leben, das auf dem Spiel steht“, sagte er. „Ich bekomme keine faire Verhandlung.“

Dies geschah, nachdem das Vorarbeiter der Jury gebeten hatte, mit Richter Curtis Farber über Spannungen innerhalb der Beratungen zu sprechen.

„Er sagte Worte, die mit den anderen Geschworenen nicht zurückkehren können“, erklärte Farber. Der Richter fügte hinzu, dass es innerhalb der Jury kämpfte, aber der Vorarbeiter wird „seine Position nicht ändern – unabhängig von dieser Position ist.“

Es gab mehr als fünf Wochen Aussagen im Wiederaufnahme, einschließlich einer umfassenden Befragung seiner drei Ankläger in dem Fall.

Weinstein wurde von zwei Anklagen aus seinem ursprünglichen Versuch von 2020 wiedergegeben und wurde mit einer neuen Anklage ausgesetzt. Er wurde 2006 von einer Zählung der kriminellen sexuellen Handlung ersten Grades für den ehemaligen Produktionsassistenten Miriam Haley und eine Anzahl von Vergewaltigungen dritten Grades wegen des mutmaßlichen sexuellen Übergriffs der aufstrebenden Schauspielerin Jessica Mann 2013 wiedergegeben.

Darüber hinaus stand Weinstein vor einer neuen Straftat gegen Sexualgesetz, weil er 2006 eine dritte Frau, Kaja Sokola, Oralsex, Kaja Sokola, gezwungen hatte.

„Sie alle hatten Träume davon, Karrieren in der Welt des Angeklagten, der Unterhaltungsindustrie, zu verfolgen“, sagte die Staatsanwaltschaft Nicole Blumberg den Geschworenen in ihrem Abschlussargument. Sie behauptete, Weinstein habe das Interesse vorgetäuscht, die Karriere der Frauen voranzutreiben, als er wirklich beabsichtigte, „ihren Körper zu haben und ihren Körper zu berühren, ob sie ihn wollten oder nicht“.

Umgekehrt argumentierten Weinsteins Anwälte, dass die Ankläger seinen Fortschritten zustimmten und ihre Wechselwirkungen als „Transaktions“ bezeichneten. In seinem Abschlussargument erklärte der Verteidiger Arthur Aidala: „Ja, er will mit ihnen herumalbern, und ja, sie wollen etwas von ihm.“

Diese Wiederaufnahme wurde von dem New Yorker Berufungsgericht erforderlich, in dem Weinsteins Verurteilung im April 2024 aufgehoben wurde, und stellte fest, dass der ursprüngliche Prozessrichter zahlreiche unangemessene Entscheidungen getroffen hat, die die Jury voreingenommen haben. Dabei warf es eine 23-jährige Haftstrafe aus.

Weinstein bleibt in Los Angeles wegen einer separaten Versuch von 2022 wegen einer anderen Vergewaltigung verurteilt. Derzeit verbüßt ​​er eine 16-jährige Haftstrafe für diesen Fall.