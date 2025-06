Hören Sie sich an: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Podcasts | Weitere Plattformen

Seth MacFarlane lebte seit langem an der Schnittstelle von Respektlosigkeit und Ehrfurcht. Als Schöpfer von FamilienanlagenEr baute ein Imperium absurdistischer Animation auf, aber seine neuesten kreativen Projekte vertiefen seine musikalische Streifen. Er hat Kyle Meredith eingeholt, um über sein neues Album zu sprechen Üppiges Leben: Die verlorenen Sinatra -Arrangementseine Sammlung von ausgegrabenen und zuvor nicht aufgezeichneten Frank Sinatra -Charts. Von dort schwingt das Gespräch durch seine Wiederbelebung von Die nackte Waffeeine Neuinterpretation von Die ‚Burbsund der Erfolg von TedSprung zum Fernsehen. Hören Sie sich die obige Episode an oder wo immer Sie Ihre Podcasts bekommen.

Als Tina Sinatra anrief, um MacFarlane Zugang zu den archivierten Arrangements ihres Vaters anzubieten, ergriff er die Chance, das seit Jahrzehnten in Kisten zu wiederholen. „Es gab noch gut hundert Charts, die Frank noch nie aufgezeichnet hatte“, sagt er und zitierte eine Nelson -Rätselanordnung von „Wie hat sie ausgesehen“ und die berüchtigte Sitzung von 1958 für „Lush Life“. MacFarlane und sein Team beendeten nicht nur den Track, sondern zielten auch darauf ab, jeden Song mit der Treue und dem Flair der ursprünglichen Ära zu liefern. „Es gab ein paar Zeilen, die so lustig und absurd malerisch waren … selbst 1910 könnten Sie vielleicht nicht damit durchkommen“, lacht er, „aber wir haben versucht, die Veränderungen unsichtbar zu halten.“

Auf der Film- und Fernsehseite bleibt MacFarlane genauso beschäftigt. Er produziert eine neue Nackte Waffe Film mit Liam Neeson, den er als „Letzte eine Rasse“ von Schauspielern nennt, die es völlig gerade spielen können, während er massive Lachen liefert. Er hilft auch bei der Anpassung Die ‚BurbsTom Hanks ‚ursprüngliche Wendung „eine der brillantesten komödiantischen Auftritte aller Zeiten“. Und dann gibt es TedJetzt ein Breakout-Hit auf Peacock: „Es war die meistgesehene Komödie auf allen Plattformen für zwei Monate in Folge“, sagt er. „Die Leute haben es geliebt. Sie waren alle darüber.“

Für jemanden scheint MacFarlane auf beiden Seiten des Spektrums zu Hause zu Hause zu sein. Hören Sie sich Seth MacFarlane an, über die Sie sprechen Üppiges Leben: Die verlorenen Sinatra-Arrangements, Anwesend Ted, Anwesend Die nackte Waffe und mehr in der neuen Folge oben oder durch Ansehen des Videos unten.

https://www.youtube.com/watch?v=ofhzoetExlg

