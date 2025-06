Bonnaroo 2025 beginnt am Donnerstag, dem 12. Juni, mit dem viertägigen Festival mit Auftritten von Luke Combs, Tyler, dem Schöpfer Olivia Rodrigo, Hozier und vielen anderen. Für diejenigen, die nicht persönlich da sein können, wird das Festival eine Reihe von Sets live auf Hulu streamen.

In addition to all four headliners, the stream will promises performances from Queens of the Stone Age, Glass Animals, John Summit, Vampire Weekend, King Gizzard & the Lizard Wizard (all three performances), Modest Mouse, Beabadoobee, Megadeth, Mt. Joy, Nelly, Dispatch, Insane Clown Posse, Goose, Foster the People, Remi Wolf, Marina, Alex Warren, and many more.

Wenn Sie derzeit kein Hulu-Abonnent sind, können Sie sich für eine 1-monatige kostenlose Testversion anmelden-danach beginnen die Pläne bei 9,99 USD pro Monat. Siehe den vollständigen Livestream -Zeitplan unten.

Verwandte Video

Die 2025-Ausgabe von Bonnaroo wird die erste „Roo Residency“ enthalten, wobei King Gizzard & The Lizard Wizard während des gesamten Wochenendes drei einzigartige Sets durchführen. Das Festival wird auch dieses Jahr zum ersten Mal die 360-Grad-Infinity-Bühne einführen. Schauen Sie sich unser exklusives Interview mit dem Festivaldirektor Brad Parker aus dem Anfang dieses Jahres an, der Bonnaroos nostalgische, vielfältige Aufstellung 2025 und das, was Sie in diesem Jahr auf der Veranstaltung erwarten können.

Bonnaroo 2025 Livestream -Zeitplan (alle Zeiten in CST):

Donnerstag, 12. Juni:

17:15 Uhr – Marcus King (1)

07:05 – König Gizzard & The Echsenzauberer (2)

08:20 – Wisp (1)

08:50 – Die Spitz (1)

09:10 – Der rote Tonstreuner (2)

09:20 – Wilderado (1)

10:10 – Luke Combs (1)

10:30 – Regenbogenkätzchenüberraschung (2)

11:10 – Gans (2)

12:00 Uhr – Joey Valence & Brae (1)

12:45 – Megadeth (2)

01:05 – Insane Clown Posse (1)

Freitag, 13. Juni:

07:05 Uhr – Kulte (1)

07:05 – König Gizzard & The Echsenzauberer (2)

07:40 – Fördern Sie die Menschen (1)

08:45 – John Summit (1)

09:10 – Der rote Tonstreuner (2)

10:05 – Marina (1)

10:30 – Regenbogenkätzchenüberraschung (2)

11:10 – Tyler, der Schöpfer (1)

11:10 – Gans (2)

12:30 Uhr – Glastiere (1)

12:45 – Megadeth (2)

Samstag, 14. Juni:

07:55 Uhr – Dope Lemon (2)

08:15 – Jessie Murph (1)

09:00 – Action Bronson (2)

09:25 – Beachadoobee (1)

10:05 – auf die Erde winken (2)

10:30 – Olivia Rodrigo (1)

11:10 – Mt. Joy (2)

12:05 Uhr – bescheidene Maus (1)

12:15 – König Gizzard & The Echsenzauberer (2)

01:25 – Nelly (1)

Sonntag, 15. Juni:

16:10 Uhr – Vertrags -Oak -Wiederbelebung (1)

04:10 – Alexandra Kay (2)

04:35 – Natasha Bedingfield (2)

05:15 – Remi Wolf (1)

05:25 – James Arthur (2)

06:15 – König Gizzard & The Echsenzauberer (2)

06:25 – Alex Warren (1)

07:30 – Vampirewochenende (1)

08:30 – Jacks Mannequin (2)

08:45 – Königinnen der Steinzeit (1)

09:40 – Versand (2)

10:05 – Hozier (1)