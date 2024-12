Hudson Joseph Meek, ein jugendlicher Schauspieler, der vor allem für seine Rolle als Young Baby im Film von 2017 bekannt ist BabyfahrerEr ist im Alter von 16 Jahren gestorben.

Wie AL.com berichtet, wurde Meek lebensgefährlich verletzt, nachdem er am Donnerstag, dem 19. Dezember, in Vestavia Hills, Alabama, aus einem fahrenden Fahrzeug gestürzt war. Er wurde ins UAB-Krankenhaus gebracht und erlag zwei Tage später seinen Verletzungen durch stumpfe Gewalteinwirkung. Die Polizei von Vestavia Hills untersucht seinen Tod.

„Es bricht uns das Herz, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Hudson Meek heute Abend nach Hause gegangen ist, um bei Jesus zu sein“, heißt es in einer Erklärung, die auf dem Instagram-Konto des Schauspielers gepostet wurde. „Seine 16 Jahre auf dieser Erde waren viel zu kurz, aber er hat so viel erreicht und jeden, den er traf, maßgeblich beeinflusst.“

Meek wurde am 5. August 2008 geboren und war zum Zeitpunkt seines Todes im zweiten Jahr der Vestavia Hills High School. Seine Schauspielkarriere reicht bis ins Jahr 2014 zurück, als er im Lifetime-Film auftrat Die Santa Con mit Melissa Joan Hart und Jaleel White.

Im Jahr 2017 gelang Meek der Durchbruch mit einer Rolle in Edgar Wrights Actionfilm aus dem Jahr 2017 Babyfahrerspielt eine jüngere Version von Ansel Elgorts gleichnamigem Charakter. Weitere Auftritte umfassen Cameos in der MacGyver Reboot-SerieHulus MLK/X, Und Aktuelle Filme Gefunden Und Das Schulduell.

In Meeks Nachruf wird seine Liebe zum Handwerk näher erläutert: „Er arbeitete an mehreren großen Spielfilmen und Fernsehsendungen mit, von denen einige im Jahr 2025 in die Kinos kommen werden. Er liebte es absolut, Zeit am Set zu verbringen und die Gelegenheit zu haben, die Namen und Geschichten aller zu erfahren.“ Mitglied der Besetzung und Crew.“

Meek hinterlässt seine Eltern und seinen älteren Bruder.