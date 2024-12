Die Stimmung in Ihren Medienregalen wird bald steigen sehr cool, wie bei Quentin Tarantino Kill Bill Vol. 1, Kill Bill Vol. 2Und Jackie Brown erhalten alle 4K Ultra HD SteelBook-Versionen am 21. Januar 2025.

Der dritte und „vierte“ Film von Tarantino (er zählt beide Bände von Töte Bill als ein Film, obwohl sie separat verkauft werden) stellen dar, dass der Regisseur als Autor wirklich auf seine Kosten kommt. Jackie Brownadaptiert nach dem Roman von Elmore Leonard RumpunschDarin war Pam Grier als Flugbegleiterin zu sehen, die in ein kriminelles Unternehmen hineingezogen wurde. Es war eine karrierebelebende Rolle für Grier, neben einem Ensemble bestehend aus Samuel L. Jackson, Robert Forster, Bridget Fonda, Michael Keaton und Robert De Niro.

Der Töte Bill In der Saga würdigte Tarantino einige seiner Lieblingsgenres, darunter Martial-Arts-Filme, Blaxploitation, Spaghetti-Western und mehr. Uma Thurman spielt die Braut (alias Beatrix Kiddo), eine Frau, die auf Rache aus ist, nachdem sie an ihrem Hochzeitstag alles verloren hat. In dem zweibändigen Epos waren außerdem Lucy Liu, Vivica A. Fox, Daryl Hannah, Michael Madsen, David Carradine, Sonny Chiba, Julie Dreyfus, Chiaki Kuriyama, Gordon Liu und Michael Parks zu sehen.

Im Gegensatz zu anderen Filmen von Tarantino blieben diese drei Filme bei den Oscars weitgehend unberücksichtigt – mit der einzigen Ausnahme, dass sie für eine Nominierung als bester Nebendarsteller nominiert wurden Jackie BrownDas ist Robert Forster. Alle drei sind jedoch wesentliche Teile von Tarantinos Filmografie, und diese Neuerscheinungen werden sowohl physische 4K-Ultra-HD-Discs als auch digitale Codes enthalten, sodass Sie sie überall herunterladen oder streamen können. Dies wird die erste SteelBook-Veröffentlichung überhaupt sein Jackie Brown — Töte Bill wurde bereits 2011 als Blu-ray Steelbook veröffentlicht.

Darüber hinaus erhalten alle drei Filme eigenständige 4K-Ultra-HD-Veröffentlichungen: Bestellen Kill Bill Vol. 1 Hier; Bd. 2 Hier; Und Jackie Brown Hier.

Um herauszufinden, wie alle drei Filme im Vergleich zum Rest von Tarantinos Filmografie abschneiden, schauen Sie sich unser Ranking aller bisherigen Filme von Quentin Tarantino an. Zu den Plänen des Filmemachers für seinen zehnten und letzten Film stehen noch Aktualisierungen aus.