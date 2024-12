Tony Vinciquerra, CEO von Sony Pictures, erlebte im Jahr 2024 dank der schlechten Leistung von einige bemerkenswerte Enttäuschungen an den Kinokassen Spider-Man Ausgründungen Madame Web Und Kraven der Jäger. Allerdings weiß er, wo die Schuld für den Misserfolg beider Filme liegt: bei den Kritikern.

„Madame Web „In den Kinos hat er eine schlechte Leistung gezeigt, weil die Presse ihn einfach gekreuzigt hat“, erklärte Vinciquerra dem Los Angeles Times in einem aktuellen Interview. „Es war kein schlechter Film und er lief großartig auf Netflix. Aus irgendeinem Grund entschied die Presse, dass sie nicht wollte, dass wir daraus diese Filme machen Kraven Und Madame Webund die Kritiker haben sie einfach zerstört. Das sind keine schrecklichen Filme. Aus irgendeinem Grund wurden sie einfach von den Kritikern in der Presse vernichtet.“

Die von Marvel inspirierten 2024-Bomben von Sony schnitten in der Kritik tatsächlich nicht gut ab. Kraven der Jägerdas am 13. Dezember in die Kinos kam, hat derzeit eine Rotten Tomatoes-Bewertung von 17 % Madame Web liegt bei 11 % auf dem Bewertungsaggregatdienst. Als jemand, der rezensiert hat Madame Web Als es Premiere hatte, waren 11 % der Meinung, dass es richtig war. „Es ist nicht nur schlecht, sondern in ganz spezifischer Weise schlecht, was eine völlig andere Ära des Superhelden-Filmemachens widerspiegelt“, schrieb ich letzten Februar, bevor ich es mit anderen schlechten Comic-Adaptionen der frühen 2000er Jahre verglich.

In diesem Jahr gab es eine dritte von Sony produzierte Marvel-Adaption. Venom: Der letzte Tanzdessen Mord Vinciquerra Kritikern nicht vorwirft – wahrscheinlich, weil er bei Rotten Tomatoes eine Einspielquote von 41 % und laut Box Office Mojo an den weltweiten Kinokassen 476.368.152 US-Dollar erzielte. Stattdessen sagt er, dass Kritiker zwar auch verrissen hätten Gift„Das Publikum war begeistert Gift und gemacht Gift ein Riesenhit.“ (Er erklärt nicht weiter, warum das Publikum das nicht auch getan hat Madame Web Und Kraven Hits, wenn diese Filme tatsächlich „nicht schlecht“ wären.

Bisher wurde von Sony kein Live-Action-Film produziert Spider-Man Spin-offs, zurück zum ersten Gifthaben bei Rotten Tomatoes jemals die „frische“ Schwelle erreicht.

Was auch immer der Grund sein mag, Vinciquerra räumt ein, dass die derzeitige Herangehensweise des Studios an diese Filme nicht funktioniert. „Ich denke, wir müssen es überdenken, nur weil es von Schlangen gebissen wird“, sagte er dem Mal. „Wenn wir noch eins rausbringen, wird es zerstört, egal wie gut oder schlecht es ist.“

Was das konkret für Sonys Spider-Zukunft bedeutet, ist unklar. Es gibt immer noch mehrere angekündigte Projekte, die das Licht der Welt erblicken könnten – Bad Bunny ist nicht mehr darauf fixiert, in dem Wrestling-Superheldenfilm mitzuspielen El Muertoaber Olivia Wilde ist möglicherweise immer noch an einem Spider-Woman-Film beteiligt.

Es gibt jedoch ein paar sichere Dinge am Horizont: Sony wird das nächste MCU mitproduzieren Spider-Man Abenteuer mit Tom Holland in der Hauptrolle, dessen Premiere im Jahr 2025 geplant ist. Außerdem ist es der dritte Teil des von der Kritik gefeierten Spinnenvers Die Zeichentrickserie ist derzeit in Produktion.