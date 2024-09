Nachdem er sich Anfang des Jahres bei einem unglücklichen Sturz verletzt hatte, macht es Ian McKellen – inzwischen 85 Jahre alt – wie Chumbawamba und steht wieder auf. In einem Gespräch mit der Presse bestätigte der beliebte Schauspieler diese Woche, dass er nicht nur plant, zur Schauspielerei zurückzukehren, sondern sogar hofft, seine ikonische Darstellung von Gandalf für den kommenden Film wieder aufzunehmen. Herr der Ringe Film, Die Jagd auf Gollum.

McKellen äußerte kürzlich in einem Gespräch mit der BBC seinen Wunsch, weiterhin als Schauspieler zu arbeiten, und sagte: „Ich werde einfach weitermachen, solange meine Beine, meine Lungen und mein Geist funktionieren.“ Er verriet jedoch, dass er „den Rest des Jahres frei nehmen“ werde, um sich weiter von dem gebrochenen Handgelenk und den abgebrochenen Wirbeln zu erholen, die er sich nach einem Sturz von der Bühne während einer Produktion von Spielerkönige im Londoner West End.

Sobald er geheilt ist, hofft er, eine weitere Vorstellung als Gandalf in Andy Serkis‘ kommendem Film zu geben. Die Jagd auf Gollumund sagte gegenüber BBC Breakfast: „Wenn ich es verhindern kann, lasse ich niemand anderen den spitzen Hut und den Bart tragen.“ Aus diesem Grund scheint er bereits in Gesprächen zu sein, um die Rolle zu sichern.

In einem anderen aktuellen Interview mit Der Großes Problemsagte McKellen: „Begeisterung für Der Herr der Ringe zeigt keine Anzeichen einer Abschwächung … Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Mir wurde gerade gesagt, dass es weitere Filme geben wird und Gandalf mitspielen wird und sie hoffen, dass ich ihn spielen werde.“

Regie führte Serkis, die Produktion übernahm Peter Jackson. Die Jagd auf Gollum wurde im vergangenen Mai bekannt gegeben, dass sich der Film in der „frühen Phase der Drehbuchentwicklung“ befindet und 2026 in die Kinos kommen soll. Weitere Details sind derzeit allerdings spärlich, McKellen sagte Der Großes Problem„Wann? Ich weiß es nicht. Wie das Drehbuch aussieht? Es ist noch nicht geschrieben. Also sollten sie sich beeilen.“

McKellen hat recht mit der anhaltenden Begeisterung für Der Herr der Ringe. Gerade letzte Woche startete die zweite Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Premiere auf Prime Video.

