James McAvoy hat bekannt gegeben, dass sein übermaskuliner Bösewicht-Charakter im kommenden Film, Sprich nichts Böseswurde teilweise von Andrew Tate inspiriert.

Im Gespräch mit ReichMcAvoy erklärte, dass die Figur Paddy „durch und durch maskulin ist und mit seinem Schwanz herumwirft“, was so modelliert wurde, dass es Tates Persönlichkeit ähnelt. „Ich dachte, ich könnte bei der Figur ausnutzen, dass er denkt, er sei ein bisschen ein … Andrew Tate aus dem Westen des Landes“, sagte McAvoy laut Deadline.

Er ging auf die Nuancen der Rolle ein und fuhr fort: „Er sagt so etwas wie: ‚Ich werde dir zeigen, wie es ist, wieder ein Mann zu sein.‘ Aber er hat eine Art höfliches Gesicht, das nicht ganz an Andrew Tate erinnert, sondern eher den Glanz von ‚Ich bin keiner von diesen Typen.‘ Paddy fordert dich heraus: ‚Hast du einen Schwanz, der groß genug ist, um mit mir etwas zu trinken?‘ Oder: ‚Tut mir leid, das ist zu viel für dich, weil du nicht echt genug bist.‘“

In diesem Sinne ist Paddy – so böse er auch ist – „nur ein bisschen sanfter. Fast ein Ray Winstone in Sexy Biest Stimmung: „Es macht mir nichts aus, wenn mein Bauch raussteht, denn so verdammt bequem bin ich als Mann.“

Sprich nichts Böses wurde von James Watkins inszeniert und basiert auf dem gleichnamigen dänischen Film von 2022. Die Handlung dreht sich um eine junge Familie, deren idyllischer Landurlaub sich in einen psychologischen Albtraum verwandelt. Neben McAvoy werden Mackenzie Davis, Scoot McNairy, Aisling Franciosi und weitere mit von der Partie sein. Die Premiere des Films ist für den 13. September geplant.

Sehen Sie sich den Trailer an für Sprich nichts Böses unten.

Tate selbst steckt immer noch mitten in rechtlichen Schwierigkeiten. Ihm werden Menschenhandel, Vergewaltigung und die Bildung einer organisierten kriminellen Vereinigung vorgeworfen, nachdem er 2022 nach einem Twitter-Streit mit Greta Thunberg festgenommen wurde.