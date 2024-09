Lil Wayne und die anderen Hot Boys-Mitglieder Juvenile, BG und Turk werden diesen November beim Lil‘ WeezyAna Fest 2024 offiziell wieder zusammenkommen.

Die Veranstaltung in New Orleans findet am 2. November im Smoothie King Center statt und beinhaltet auch Sets von Mannie Fresh und dem aufstrebenden Rapper Rob49 aus Louisiana. Weitere Künstler werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Ein Künstler-Vorverkauf (Zugangscode verwenden) WEEZY) beginnt heute, am 3. September um 12:00 Uhr CT. Anschließend gibt es einen Live Nation-Vorverkauf (Zugangscode verwenden) ERSTELLEN) am Mittwoch, den 4. September, der allgemeine Verkauf erfolgt am Freitag, den 6. September, über Ticketmaster.

Die Ankündigung erfolgt, nachdem es zu einer angeblichen Reunion der Hot Boys beim Essence Fest im Juli nicht kam, weil Lil Wayne sich bei ihrem Auftritt mit Birdman und Mannie Fresh dazu entschied, ein Solo-Set zu spielen, anstatt gemeinsam mit Juvenile und BG auf der Bühne zu stehen.

Im Vorfeld des Essence Fests schürte Juvenile die Vorfreude mit der Ankündigung eines Hot Boys-Reunion-Albums, doch Wayne sagte, er wisse nichts über das Projekt.

Die Hot Boys wurden 1997 unter Birdmans Cash Money Records gegründet und veröffentlichten drei Alben zusammen, von denen das erfolgreichste 1999 war Guerillakrieg. Sie haben seit 2003 kein Projekt mehr herausgebracht Lass sie brennendas herauskam, nachdem Juvenile, BG und Turk das Label aus finanziellen Gründen verlassen hatten.

Bisher standen Hindernisse wie die Inhaftierung von Turk und BG einer offiziellen Wiedervereinigung im Weg. Im November wird es nun endlich soweit sein.