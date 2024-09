Sie werden jede Folge von FX’s sehen wollen Englischlehrer mindestens zweimal. Nicht weil die neue Komödie von Brian Jordan Alvarez und mit Brian Jordan Alvarez in der Hauptrolle schwer zu verfolgen wäre; ihre Handlungsstränge weichen nicht allzu weit von dem ab, was man in anderen Komödien über Schullehrer sehen könnte. Aber jede Szene ist so detailreich, so vollgepackt mit Nuancen und kleinen Witzen, dass einem die witzigsten Stellen vielleicht beim ersten Mal nicht auffallen – aber wenn es passiert, wird man sie genießen.

Einfach eine der besten neuen Shows des Jahres, Englischlehrer Alvarez in der Titelrolle tut sein Bestes, um eine bunt gemischte Gruppe von Schülern zu erbauen, während er gleichzeitig mit den politischen und persönlichen Konsequenzen seines Lebens als offen schwuler Lehrer zu kämpfen hat – einer, der nicht ohne Fehler ist. Auf Evans Seite stehen seine treu ergebene beste Freundin Gwen (Stephanie Koenig) sowie der fröhlich politisch unkorrekte Sportlehrer Markie (Sean Patton).

Im Laufe der Jahre hat es keinen Mangel an Sendungen über Lehrer gegeben — Abbott Grundschuledie bald ihre vierte Staffel startet, ist seit ihrer Premiere ein Hit für ABC. Was diese beiden Shows unterscheidet, geht über oberflächliche Details wie „Highschool versus Grundschule“ und „beide werden auf Hulu gestreamt“ und „Englischlehrer ist kein Rundfunkfernsehen, also können Schimpfwörter verwendet werden.“ Die Unterschiede spiegeln vielmehr zwei völlig unterschiedliche Standpunkte wider und sind ein Beweis dafür, wie mächtig einzelne Stimmen in diesem Bereich sein können.

Der Schlüsselname, den Sie kennen sollten, wenn es um Englischlehrer Ausführender Produzent Paul Simms, der in den letzten Jahren bei der Produktion von Shows wie Mädchen, AtlantaUnd Was wir im Schatten tun auf die Leinwand – und erkannte, dass die Macher dieser Shows starke Perspektiven hatten, die im Kontext einer Fernsehshow gedeihen würden. Alvarez macht seit Jahren digitale Comedy (vor allem die von Kritikern gefeierte Webserie Das fröhliche und wundersame Leben von Caleb Gallo), aber es war die Partnerschaft mit Simms, die ihn auf das FX-Niveau brachte.

In den ersten sechs von acht Folgen hilft Evan der Footballmannschaft der Schule, sich auf die jährliche Powderpuff-Halbzeitvorstellung vorzubereiten, setzt sich mit dem Thema Waffen auf dem Campus auseinander und macht es mit dem süßen neuen Lehrer (Langston Kerman) merkwürdig. Er verbringt auch viel Zeit damit, mit Gwen zu mitfühlen, die ihre eigenen Probleme und ihr kompliziertes Privatleben hat, während er immer noch gelegentlich mit seinem Ex-Freund (Jordan Firstman) zusammen ist und versucht, wann immer möglich, zu politischen Themen Stellung zu beziehen.

Das Drehbuch ist scharfsinnig, und als Regisseure haben Alvarez und Jonathan Krisel (Portlandie) gelingt es, genau das richtige Maß an scharfen Pointen zu finden, die auf natürliche Weise vorgetragen werden. Und die Chemie innerhalb des Ensembles ist wirklich hervorragend – Alvarez und Koenig haben bereits zuvor bei Caleb Gallofühlen sich wirklich wie beste Freunde mit gemeinsamen Erinnerungen aus einem ganzen Leben an, während die anderen vielseitigen Charaktere auf ihre eigene, einzigartige Weise hervorstechen: Da ist der Schuldirektor, mit urkomischer Erschöpfung gespielt von Enrico Colantoni, ein niedergeschlagener Mann, der es einfach nur vermeiden will, die Eltern oder die Schulbehörde zu verärgern.

Und dann ist da noch die Komikerin Carmen Christopher, die als heimlich intrigante Vertrauenslehrerin der Schule viele Szenen stiehlt und damit ihren bereits beeindruckenden Lebenslauf noch erweitert: Sie war bereits Gaststar in mehreren Episoden der bekannten Comedyserie Der Bärund sein sehr lustiges Standup-Special, Carmen Christopher: Live aus der Windy City – ausführende Produzenten: Tim Robinson und Zach Kanin – wird jetzt auf Veeps gestreamt.

Englischlehrer bringt auch einen frischen Ansatz in den Umgang mit der Schülerschaft: Es gibt mehrere wiederkehrende Charaktere mit ihren eigenen Dramen, die sich normalerweise am Rande des Bildes abspielen und parallel zur Haupthandlung stattfinden. (Nur einer der vielen Gründe, warum es sich lohnt, die Serie noch einmal anzuschauen.) Und wenn Sie zu den Menschen gehören, die sich sehr dafür interessieren, was die Kinder berühmter Leute auf TikTok posten, werden Sie erfreut sein zu erfahren, dass Romy Mars in der Rolle einer dieser Schülerinnen ihr Schauspieldebüt im Fernsehen gibt.

Während Englischlehrer ist kein revolutionäres Fernsehen, es ist die Art von Show, die einen aufgeregt über dieses Medium – insbesondere die Art und Weise, wie es eine ganze Welt aus faszinierenden Charakteren erschaffen kann, die alle von einer starken Stimme angetrieben werden, die etwas zu sagen hat. Vielleicht lehnt es sich ein wenig zu sehr an die Popsongs der 80er an (bis zu dem Punkt, an dem man für einen Moment denken könnte, die Show sei ein Historienfilm). Aber das ist nur ein weiterer Touch, der es einzigartig und spezifisch für Alvarez als Schöpfer erscheinen lässt. Es ist selten, eine Show zu sehen, die von Anfang an mit so viel Selbstvertrauen genau weiß, was sie ist. Das Einzige, was spannender ist, als das mitzuerleben, ist zu sehen, wohin es von hier aus geht.

Die ersten beiden Episoden von Englischlehrer werden jetzt auf Hulu gestreamt. Neue Folgen werden montags uraufgeführt.