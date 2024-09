Amy Adams ist eine bemerkenswert vielseitige Schauspielerin, aber die preisgekrönte Darstellerin übernimmt im kommenden Film eine ihrer bisher transformativsten Rollen NachtschlampeDer Film konzentriert sich auf die Herausforderungen einer jungen Mutter und handelt von einer Künstlerin (Adams), die glaubt, dass sie sich körperlich in einen Hund verwandelt.

Basierend auf dem Roman von Rachel Yoder aus dem Jahr 2021. Nachtschlampe befasst sich mit den anstrengenden körperlichen, emotionalen und Lebensstilveränderungen, die während der Zeit nach der Geburt und in den Kleinkindjahren auftreten. Der Film wurde von Marielle Heller adaptiert und inszeniert, und Scoot McNairy spielt den ahnungslosen Ehemann. Heller bezeichnete den Film als „eine Komödie für Frauen und einen Horrorfilm für Männer“.

„Ich bin eine Frau. Ich bin ein Tier. Ich bin Nightbitch“, sagt Adams wild im Trailer und zerreißt dabei rohes Fleisch mit ihren Zähnen.

Das Toronto International Film Festival wird die Weltpremiere des Films später in dieser Woche am Samstag, dem 7. September, ausrichten. Es gibt noch kein Wort darüber, was die Kritiker von Nachtschlampe, Es ist nie zu spät, unsere Liste der fünf Rollen noch einmal durchzugehen, für die Amy Adams definitiv einen Oscar hätte mit nach Hause nehmen sollen.

Nachtschlampe kommt am 6. Dezember in die Kinos.