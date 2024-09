Olivia Rodrigo, Tool, Justin Timberlake, Shawn Mendes und Alanis Morissette gehören zu den Acts, die 2025 bei den südamerikanischen Lollapalooza-Festivals auftreten werden.

Lollapaloloza Chile findet vom 21. bis 23. März im Parque Bicentenario de Cerrillos in Santiago statt und verspricht ein Lineup mit Olivia Rodrigo, Tool, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Rüfüs Du Sol, Benson Boone, Fontaines DC, Sepultura, Foster the People, Tate McRae, Zedd, Nathy Peluso, Inhaler, Caribou, Michael Kiwanuka, The Marías, JPEGMAFIA, Los Tres, Charlotte de Witte, Girl in Red, Barry Can’t Swim, Parcels, Babasónicos und mehr. Tickets können hier erworben werden.

Lollapalooza Argentina findet vom 21. bis 23. März im Hippodromo de San Isidro in Buenos Aires statt und bietet ein Lineup mit Olivia Rodrigo, Tool, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Rüfüs Du Sol, Benson Boone, Fontaines DC, Sepultura, Foster the People, Tate McRae, Los Ángeles Azules, Zedd, Nathy Peluso, Tan Bionica, Inhaler, Caribou, Michael Kiwanuka, The Marías, JPEGMAFIA, Charlotte de Witte, Girl in Red, Barry Can’t Swim, Parcels und mehr. Tickets sind hier erhältlich.

Lollapalooza Brasil findet vom 28. bis 30. März im Autódromo de Interlagos in São Paulo statt und bietet ein Lineup mit Olivia Rodrigo, Tool, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Rüfüs Du Sol, Benson Boone, Fontaines DC, Sepultura, Foster the People, Tate McRae, Zedd, Nathy Peluso, Inhaler, Caribou, Michael Kiwanuka, The Marías, JPEGMAFIA, Charlotte de Witte, Girl in Red, Barry Can’t Swim, Parcels, Jão, Neil Frances und mehr. Tickets sind hier erhältlich.

Bemerkenswerterweise sind diese Festivalauftritte das erste Mal, dass Tool in Südamerika spielt.

Die Flaggschiff-Veranstaltung von Lollapalooza in Chicago wird voraussichtlich Anfang August 2025 stattfinden. Bleiben Sie über die neuesten Livemusik-Nachrichten und Festivalankündigungen auf unserer Consequence Live-Seite auf dem Laufenden oder melden Sie sich für unseren wöchentlichen E-Mail-Newsletter zu Livemusik an.