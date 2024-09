Alex Ross Perrys kommender Pavement-Film Bürgersteige feiert seine Premiere bei den Filmfestspielen von Venedig und der erste Clip mit Joe Keery als Stephen Malkmus ist online aufgetaucht. Sehen Sie ihn exklusiv über Vanity Fair.

Als Hybrid zwischen Biopic, Musical und Dokumentarfilm Bürgersteige Außerdem sind Jason Schwartzman und Tim Heidecker als Matador Records-Chefs Chris Lombardi und Gerard Cosloy zu sehen. Der neue Clip bietet einen Einblick in die fiktiven Elemente des Films und zeigt ein Szenario, in dem Keery als Malkmus eine Gelegenheit ablehnt, in einer Folge von Samstagnacht Live moderiert von Quentin Tarantino.

Wie Perry gegenüber Vanity Fairwurde die erfundene Geschichte geschaffen, um mehrere reale Situationen zusammenzufassen. „Jedes Musik-Biopic vermischt die Beziehung zwischen Geschichte und Fiktion“, sagte er. „Wenn Sie glauben, dass die Szenen in diesen Filmen tatsächlich passiert sind, sind Sie ein Narr. Dies ist eine zusammengesetzte Szene. Wir müssen die sieben Dinge, die er abgelehnt hat, nicht zeigen, also kombinieren wir sie einfach alle zu der Ablehnung des größten Angebots, das ihm nie angeboten wurde.“

Bürgersteige wird im Oktober auch beim New York Film Festival gezeigt, ein Kinostart ist für nächstes Jahr geplant.

In der Zwischenzeit hat der echte Stephen Malkmus kürzlich eine neue Indie-Supergruppe namens The Hard Quartet mit Emmett Kelly, Matt Sweeney und Jim White gegründet. Ihr gleichnamiges Debütalbum erscheint am 4. Oktober bei Matador Records und wird von Shows in Los Angeles, New York City und London unterstützt. Tickets gibt es hier.