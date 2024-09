Jack White hat sich dem Lineup für Corona Capital 2024 in Mexiko-Stadt angeschlossen, wo er neben Paul McCartney, Green Day, New Order, Iggy Pop, Beck, Empire of the Sun, Melanie Martinez, Shawn Mendes und anderen auftreten wird.

Das dreitägige Musikfestival findet vom 15. bis 17. November 2024 im Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt statt. White tritt am Sonntag, dem 17., als Ersatz für Queens of the Stone Age auf, die kürzlich den Rest ihrer Tournee 2024 abgesagt haben, damit Josh Homme „eine notwendige medizinische Versorgung erhalten“ konnte. White wird vermutlich vor McCartneys Headliner-Set am Sonntagabend die Bühne betreten.

Das Lineup von Corona Capital für 2024 umfasst außerdem Primal Scream, St. Vincent, Toto, Zedd, Kim Gordon, Cage the Elephant, The Mars Volta, Explosions in the Sky, American Football, Warpaint, BADBADNOTGOOD, Tyla, Travis, Blonde Redhead, Leon Bridges, Huray For the Riff Raff, Mannequin Pussy, Sophie Ellis-Bextor, Beach Fossils, Water From Your Eyes, Alice Phoebe Lou, The Vaccines, feeble little horse, Wisp, Crumb und mehr.

Tickets für Corona Capital 2024 sind ab sofort über Ticketmaster erhältlich. Fans können auch über StubHub nach Angeboten suchen, wo Bestellungen durch das FanProtect-Programm von StubHub zu 100 % garantiert sind. StubHub ist eine Zweitmarkt-Ticketplattform und die Preise können je nach Nachfrage höher oder niedriger als der Nennwert sein.