Nach Monaten der Verzögerungen und Berichten über außerordentlich teure Nachdrehs haben wir endlich den ersten Trailer für Captain America: Schöne neue Welt. Trotz der umfangreichen Änderungen, die seit der ersten Ankündigung am Film vorgenommen wurden (einschließlich seines Titels), sieht es so aus, als würde der vierte Cap-Film die versprochenen actiongeladenen, Hulk-zerstörenden politischen Spannungen liefern. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Produktion auf Captain America: Schöne neue Welt ursprünglich im Juni 2023 abgedreht, aber als Marvel seinen Mehr-ist-mehr-Ansatz hinsichtlich der Inhalte überarbeitete, beschloss das Studio auch, den Film zu überarbeiten. Berichten zufolge wurde eine ganze Nebenhandlung mit dem Superschurken-Team Serpent Society entfernt, während im Laufe monatelanger Nachdreharbeiten ein neuer Antagonist, gespielt von Giancarlo Esposito (angeblich der X-Men-ähnliche SHIELD-Agent GW Bridge), hinzugefügt wurde.

Welche Änderungen auch immer vorgenommen wurden, die Schöne neue Welt Trailer macht deutlich, dass die Captain America-Franchise auf ihre Wintersoldat Tage für Inspiration. Die Geschichte dreht sich um Präsident Thaddeus „Thunderbolt“ Ross (Harrison Ford, der den verstorbenen William Hurt ersetzt), der Captain America zu einem offiziellen Rang im US-Militär machen möchte. Aber der derzeitige Schildträger, Anthony Mackies Sam Wilson, ist nicht der einzige, der den Plänen des Präsidenten skeptisch gegenübersteht. Als Isaiah Bradley (der Erste Captain America, gespielt von Carl Lumbly und eingeführt in der Der Falke und der Wintersoldat Während Cap (aus der TV-Serie) versucht, Ross zu ermorden, begibt er sich auf einen gefährlichen Weg in Richtung eines Feindes, der die Weltordnung umgestalten will – und, wie gleich am Ende des Trailers angedeutet, einer neuen Bedrohung auf Gamma-Ebene: dem Red Hulk!

In dem Film spielen außerdem Danny Ramirez (Joaquin Torres, der neue Falcon), Shira Haas (Ruth/Sabra) und Tim Blake Nelson mit, wobei letzterer zum ersten Mal seit 2008 zum MCU zurückkehrt. Der unglaubliche Hulk als Samuel Sterns/Leader (will er damit eine Verschiebung der globalen Macht andeuten?). Berichten zufolge ist auch Liv Tyler als Betsy Ross zurück. Regie: Julius Onah (Das Cloverfield-Paradoxon) nach einem Drehbuch von Malcolm Spellman, Dalan Musson und Matthew Orton, Captain America: Schöne neue Welt kommt am 14. Februar 2025 in die Kinos.