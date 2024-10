Daft Punk und Leiji Matsumotos Anime-Film aus dem Jahr 2003 Interstella 5555: Die Geschichte des 5ecret 5tar 5systems wird am 12. Dezember 2024 nur für eine Nacht weltweit in den Kinos zu sehen sein.

Im Wesentlichen ein visuelles Anime-Album von Daft Punks bahnbrechendem zweiten Album Entdeckung, Interstella 5555 folgt der Entführung einer außerirdischen Musikband durch einen bösen menschlichen Charakter mit dunklen Plänen. Er wurde von Daft Punk und Cédric Hervet in Zusammenarbeit mit Leiji Matsumoto (der Anfang 2023 verstorben ist) und Toei Animation erstellt und ursprünglich als einzelne Musikvideos geschnitten – jetzt haben Fans endlich die Möglichkeit, den Film in seiner Gesamtheit anzusehen .

Interstellar 5555 wird am 12. Dezember in über 800 Kinos in 40 Ländern gezeigt. Eine Liste der teilnehmenden Theater und Informationen zum Ticketverkauf finden Sie hier.

Im Anschluss an die nur eintägige Vorführung wird Daft Punk eine limitierte physische Veröffentlichung enthüllen, Entdeckung: Interstella 5555 Editionam 13. Dezember. Diese Sonderedition enthält das originale japanische Kunstwerk, Aufkleber und eine Daft Club-Karte, eines der originalen Sammlerstücke, die mit veröffentlicht wurden Entdeckung im Jahr 2001.

Passend zum Zahlenthema wird die limitierte Auflage auf 5.555 Gold-Vinylplatten, 5.555 nummerierten CDs und 25.000 Schwarz-Vinylplatten gedruckt. Um noch mehr Sammler in seiner Fangemeinde zufriedenzustellen, bietet Daft Punk außerdem eine limitierte Merch-Ausgabe mit den Crescendolls an, der Zeichentrickband im Mittelpunkt Interstella 5555. Alle Artikel können im offiziellen Shop von Daft Punk gekauft werden.

Daft Punk ist seit über drei Jahren offiziell aufgelöst, bleibt aber mit einer Reihe von Neuauflagen und Neuveröffentlichungen aktiv. Sie feierten das 10-jährige Jubiläum ihres 2013 erschienenen Albums Speicher mit wahlfreiem Zugriff mit einer erweiterten Neuauflage mit neun unveröffentlichten Titeln (hier kaufen) und einer „Drumless Edition“ (hier kaufen). Unterdessen ist Thomas Bangalter von Daft Punk dieses Jahr mit einer sechsstündigen Komposition namens „ CHIROPTEREN.

Entdeckung: Interstella 5555 Edition Kunstwerk:

Entdeckung: Interstella 5555 Edition Trackliste:

01. Noch einmal

02. Aerodynamik

03. Digitale Liebe

04. Härter, besser, schneller, stärker

05. Crescendolls

06. Nachtsicht

07. Superhelden

08. Hohes Leben

09. Etwas über uns

10. Voyager

11. Veridis Quo

12. Kurzschluss

13. Von Angesicht zu Angesicht

14. Zu lang