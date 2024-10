Nur wenige Bands sind so mythologisiert wie Radiohead – und das aus gutem Grund. Der englische Art-Rock-Act entwickelte sich zu einem der renommiertesten und einflussreichsten Rock-Acts des letzten Vierteljahrhunderts. Abgesehen von ihrem bemerkenswert konsistenten, wenn auch immer spärlicheren Output, zeichnet ihre Diskographie einen überaus zusammenhängenden Bogen – und ihr Werk von 2001 Amnesie könnte der Schlüssel zu allem sein.

„Amnesie relativiert die turbulente jüngste Geschichte von Radiohead“, Der Wächter schrieb 2001 in einer Rezension mit dem Titel „Entspannen Sie sich: Es ist nichts wie Kind A.“ „Im Nachhinein betrachtet, Kind ADas eigenwillige Geräusch von „s“ erinnert nun an das Klappern einer Rassel, die aus einem Kinderwagen geworfen wird. Nach dem Wutanfall sind Radiohead zu ihrer Rolle als faszinierendste und innovativste große Rockband der Welt zurückgekehrt.“

Schwach gealtert, leichte Gebrauchsspuren Kind A Dennoch war der Kritiker bei weitem nicht der einzige Zuhörer, der versuchte, die Richtung zu ergründen, die Radiohead nach ihrer Reise im Jahr 2000 in die gefrorenen, zerklüfteten Berge von IDM und Free Jazz einschlagen würde. Amnesie schien anzudeuten, dass die Jungs immer noch eine gewisse Vorliebe für Killer-Gitarrenarbeit hatten und einem altmodischen akustischen Klavier immer noch Emotionen entlocken konnten, es aber als „nichts Vergleichbares“ einzustufen Kind A” erkennt nicht die klare Verschiebung in der Herangehensweise, die der rote Rekord bedeutete.

Berühmt aufgenommen während derselben einjährigen Aufnahmesession, die ihr unantastbares Debüt im 21. Jahrhundert hervorbrachte Kind Ader Vorlauf zu Amnesie löste bei den Fans sowohl Aufregung als auch Angst aus. Abgesehen von der Sorge, dass es Reste enthalten könnte, die als nicht gut genug gelten Kind AHörer und Kritiker blickten auf das Projekt, um abzuschätzen, ob der Radiohead der 90er wirklich tot und begraben war. Würden sie ihren neuen Weg der Pieptöne und Experimente fortsetzen oder ihre Gitarren abstauben, um uns ein weiteres „Fake Plastic Trees“ oder „Karma Police“ zu liefern? Es stellte sich heraus, dass die Antwort eine geheime dritte Sache war.

Was im Nachhinein nicht überraschend sein dürfte. Nach dem, ähm, interessant Beginn ihrer Karriere (gegründet unter dem objektiv lahmen Namen „On a Friday“, dem mittlerweile berüchtigten MTV Strandhaus Radiohead machte es sich schnell zur Gewohnheit, sich neu zu definieren und die zunehmend zukunftsorientierten Longplayer fallen zu lassen Die Kurven Und OK, Computer.

Die Kurven änderten zunächst ihre Logzeile von „Grunge Chasers from across the Pond“ zu „Britpop Maestros“, nur für OK, Computer um das Quintett noch einmal als „progressiv gesinnte Retter berauschender, aber bekömmlicher Gitarrenmusik“ neu zu positionieren. Während der Erfolg immer größer wurde, stieg mit jedem neuen Titel auch der Druck von Seiten der Fans, ihres Labels und letztlich auch von ihnen selbst. Radiohead hatte das Unmögliche geschafft, (die meisten) Kritiker für sich zu gewinnen und gleichzeitig kommerziell unglaublich populär zu werden. OK, Computer Innerhalb eines Jahres nach seiner Veröffentlichung wurde es in den USA mit Platin ausgezeichnet, und die anschließende einjährige Tournee gipfelte im ersten Headliner-Auftritt der Band in Glastonbury. Wohin gehst du von dort aus?