Wann immer es eine kritische und kommerzielle Bombe auf dem Niveau dieses Herbstes gibt Joker: Folie à Deuxein unvermeidlicher Teil der Nachwirkungen sind Artikel, die das Drama hinter den Kulissen aufschlüsseln, das zur Katastrophe geführt hat. „Warum niemand wegen ‚Joker: Folie à Deux‘ gefeuert wird“ Der Hollywood-Reporter erklärt, während Vielfalt sagte: „Im „Joker: Folie à Deux“-Debakel: Todd Phillips „wollte nichts mit DC zu tun haben“ bei der 200-Millionen-Dollar-Misszündung.“

Diese und andere Artikel haben ihr Bestes getan, um den Lesern die Leistung des Films in einen Kontext zu bringen, mit vielen spezifischen Details, auf die ich gleich noch eingehen werde. Aber wenn man darüber liest, was bei der Entstehung von Todd Phillips‘ Nachfolger zu seinem Blockbuster von 2019 passiert ist, erkennt man ein Muster, das verbindet Folie zu zweit mit anderen aufsehenerregenden Misserfolgen nicht nur in den letzten Jahren, sondern in der gesamten Geschichte: Die Hybris, die mit Erfolg einhergeht.

2019 JokerSelbst für diejenigen, die sich nicht für Phillips‘ Interpretation des Clownprinzen des Verbrechens interessierten, war er ein unbestreitbarer Hit, der an den Kinokassen 1 Milliarde US-Dollar einspielte (als R-Rated-Film!) und 11 Oscar-Nominierungen erhielt, wobei Joaquin Phoenix gewann für den Hauptdarsteller und Hildur Guðnadóttir für die Originalmusik. Auch wenn das Ende des Films nicht unbedingt auf eine Fortsetzung ausgerichtet zu sein schien, fühlte es sich dennoch einigermaßen unvermeidlich an, und die Nachricht, dass es ein Musical mit Lady Gaga als Harley Quinn werden würde, hatte sogar welche Joker Neinsager (wie ich) aufgeregt.

Aufgrund der Leistung des ersten Films konnten Phillips und Phoenix über Gehaltsschecks in Höhe von 20 Millionen US-Dollar verfügen, während sich das Budget für die Fortsetzung mehr als verdreifachte (von 55 Millionen US-Dollar im ersten Film auf insgesamt 190 Millionen US-Dollar). Noch wichtiger ist, dass Phillips den endgültigen Schnitt beibehielt und den Film Berichten zufolge nicht für Testpublikum oder Fokusgruppen vorführte. Sogar die neuen DC-Studios-Chefs James Gunn und Peter Safran waren nicht an dem Film beteiligt, was Phillips Warner Bros. zuschrieb: „‚Todd hat sein Ding gemacht. „Lass Todd weiterhin sein Ding machen“, beschrieb er die Haltung des Studios gegenüber Folie zu zweit.

Das Ergebnis war ein Film, der letztendlich seine ursprüngliche Fangemeinde, Lady Gaga-Fans und alle, die eine gute Musiknummer zu schätzen wissen, verärgerte. Hätte der Film gerettet werden können, wenn Phillips sich für Notizen geöffnet oder etwas Zeit damit verbracht hätte, über die Reaktion der Fans nachzudenken? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Sicher ist jedoch, dass Phillips alles bekommen hat, was er wollte, um genau den Film zu machen, den er wollte – er durfte sogar das Ende verwenden, das er ursprünglich für den ersten Film verwenden wollte Jokerder daraufhin aus Respekt vor Christopher Nolan abgelehnt wurde Der Dunkle Ritter. Und das Ergebnis war schlecht, und niemand außer Phillips konnte die Schuld dafür tragen.

Phillips gemacht Folie zu zweit Dabei nutzt er das Geld von Warner Bros., was ihm einen Vorteil gegenüber zwei Filmemachern aus diesem Jahr verschafft, die ihre eigenen epischen Filme selbst finanziert haben. Sowohl Francis Ford Coppola als auch Kevin Costner sagten in Interviews, dass sie gerne Dutzende Millionen Dollar für ihre jeweiligen Leidenschaftsprojekte verlieren würden, weil sie für das Recht bezahlten, genau das zu machen, was sie machen wollten. Allerdings als jemand, der beides durchgehalten hat Megalopolis (zweimal!) und Horizon: Eine amerikanische Saga – Kapitel EinsIch kann sagen, dass beide Regisseure die hohen Erwartungen, die sie an diese Filme gesetzt hatten, bei weitem nicht erfüllt haben … zum Teil, weil beide Filme zu nachsichtig wirken und mehr Entwicklung benötigen, um die von ihnen angestrebten Höhen zu erreichen.

In beiden Fällen bewarben Costner und Coppola ihre Filme, indem sie auf ihren Ruf als Oscar-prämierte Filmemacher setzten, Coppola insbesondere: Betrachten Sie das Berüchtigte Megalopolis Trailer, in dem negative Rezensionen früherer Coppola-Klassiker wie zitiert werden Der Pate Und Apokalypse jetztum als Beweis dafür zu dienen, dass sich die Kritiker irgendwann eines Besseren belehren würden, wenn sie sein neuestes Werk verurteilen. Der Clou war natürlich, dass keines dieser Zitate (oder die Rezensionen selbst) echt waren – sie waren alle gefälscht und von KI erstellt. (Falls Sie Ihre Hybris mit einer Beilage von Hybris mögen.)

Dies ist ein Muster, das in allen Bereichen des künstlerischen Ausdrucks immer wieder zu beobachten ist: Jemand schafft den Durchbruch mit einem gewaltigen Hit, aber seine Nachfolger können nicht beeindrucken, da er aufhört, auf Stimmen von außen zu achten. JK Rowling verkörpert derzeit das platonische Ideal davon, da ihr Schreiben zeigt, dass sie schon vor langer Zeit aufgehört hat, den Redakteuren wirklich zuzuhören. (Zumindest ist das die einzige Erklärung, die mir einfällt, wie der Satz „Ron ejakuliert laut“ Eingang gefunden hat Harry Potter und der Orden des Phönix.)

Auch ihre kreativen Entscheidungen in Hollywood scheiterten; während die Harry Potter Franchise druckt weiterhin Geld, das Phantastische Tierwesen Die Filmreihe ist zu diesem Zeitpunkt praktisch tot – eine Reihe, über die Rowling einen großen kreativen Einfluss hatte. Abgesehen von Themenparks und Merchandise-Artikeln hat ihre kulturelle Macht unter Nicht-TERFs so stark abgenommen, dass ihr einziges großes Projekt am Horizont die geplante TV-Neuadaption von HBO ist Töpfer Bücher – im wahrsten Sinne des Wortes nur die gleiche Geschichte von Anfang an wiederholen.

Apropos Fernsehen: Im Allgemeinen ist es nicht allzu schwer herauszufinden, ob die Produzenten einer Sendung etwas zu viel Vertrauen in ihre Arbeit haben. Schauen Sie sich einfach die Laufzeiten der Episoden an. Die letzten vier Episoden von Game of Thrones Alle waren länger als eine Stunde und 15 Minuten Ted Lassodas als lockere, luftige halbstündige Komödie begann, steigerte sich in der dritten (vielleicht nicht letzten) Staffel deutlich zu Episoden, die fast 80 Minuten lang waren. Und die letzte Staffel von Fremde Dinge hatte eine Gesamtlaufzeit von 771 Minuten (oder etwa 12 Stunden und 51 Minuten), obwohl nur neun Episoden liefen.

Keiner davon musste sein Das lang. Und es bedeutet nicht, dass längere Episoden einen Qualitätsverlust bedeuten, aber sie deuten oft darauf hin, dass die Macher sich gegen mögliche Kürzungen wehren, die eine Serie in eine traditionellere Länge bringen würden, weil der bisherige Erfolg der Serie den Machern mehr Macht gegeben hat um zu kontrollieren, was aus dem Schnittraum kommt. Es ist ein Symptom für ein größeres Problem – dass der Schöpfer nicht mehr auf abweichende Stimmen hört, egal ob es sich dabei um Studioleiter, ihre Mitarbeiter oder ihre Fangemeinde handelt.

Sogar eine Show wie die von Sam Levinson Euphorie stieg von einer durchschnittlichen Länge von 57 Minuten pro Episode in Staffel 1 auf 59 Minuten pro Episode in Staffel 2. Obwohl der wahre Beweis für Levinsons Abstieg in die Hybris war Das Idoleine Show, die er von seinen ursprünglichen Mitwirkenden übernahm, weitgehend nach seinen eigenen Vorgaben neu drehte und dann in Cannes uraufgeführt wurde, bevor sie bei HBO enttäuschend debütierte.

Der Erfolg in der Vergangenheit ist nach wie vor eine der wichtigsten Eigenschaften eines kreativen Unternehmers, der grünes Licht erhält, da er das Risiko für die risikoscheuen Personen, die für das Geld verantwortlich sind, verringert – sie können auf diesen Erfolg in der Vergangenheit als Rechtfertigung für die Entscheidung verweisen, die zu der jetzigen Entscheidung geführt hat Versagen. Als Der Hollywood-Reporter wies in seiner eigenen Überschrift darauf hin, Folie zu zweit wird nicht dazu führen, dass Leute gefeuert werden, weil JokerDer Triumph von 2019 machte eine Fortsetzung auf dem Papier leicht zu verkaufen. Es ist lediglich die schlechte Ausführung, die zu diesem Ergebnis geführt hat.

Dieser Artikel soll jedoch nicht behaupten, dass die Leute für das Geld verantwortlich sind sollen haben mehr Autorität über kreative Entscheidungen. Der Punkt ist vielmehr, dass selbst die besten Schöpfer davon profitieren, über sich selbst hinauszugehen und sich der Möglichkeit zu öffnen, dass sie in etwas falsch liegen könnten. Sie brauchen die Erkenntnisse, die durch echte Zusammenarbeit entstehen können. Und es ist bedauerlich, wenn sie genug Kraft haben, um diese Stimmen auszublenden. Für sich selbst – und ihr Publikum.