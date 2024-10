Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

Kate Siegel, bekannt für ihre beeindruckenden Horrordarbietungen in Dingen wie Der Spuk in Hill House Und MitternachtsmesseMit ihrem neuesten Regiedebüt betritt sie Neuland V/H/S Anthologie, V/H/S/Beyond. Die Filmemacherin/Schauspielerin spricht mit Kyle Meredith über ihre Rolle im Film und ihre neue Zeichentrickserie Dunkle Eckenin Zusammenarbeit mit Stephen King, und Mike Flanagans kommende Adaption von Das Leben von Chuck. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie erhalten.

Allerdings lehnte Siegel das Angebot, Regie zu führen, zunächst ab V/H/S/BeyondFlanagan, ihr Ehemann und häufiger Mitarbeiter, ermutigte sie, die Gelegenheit zu nutzen. „Es war anstrengend, aber jede Minute wert“, sagt sie über ihr Debüt hinter der Kamera. Siegel verfolgte einen disziplinierten Ansatz und setzte ihre eigenen kreativen Grenzen, um eine einzigartige Interpretation des Found Footage zu gewährleisten. Siegel beschreibt ihren Abschnitt, der mit Zeitthemen spielt, als „sowohl wissenschaftlich als auch spirituell“, etwas, das sie auch in ihrem kommenden Projekt erforscht Das Leben von Chuck. Unter der Regie von Flanagan und nach der Geschichte von Stephen King, Das Leben von Chuck folgt einem Mann mit einem gewöhnlichen Leben, der kosmisch bedeutsam wird.

King fungiert auch als Siegels Drehbuchautor für den kommenden Film Dunkle Eckeneine animierte Horror-Anthologie, die sich an ein junges Publikum richtet. Inspiriert durch die wachsende Neugier ihrer Kinder für das Genre startete Siegel das Projekt, um altersgerechte Entspannung zu bieten, ohne den Gruselfaktor zu verwässern. „Lasst uns ihnen die Kunst des Jump-Scare beibringen“, scherzt sie und ist stolz darauf, die eigene Stimme ihrer Tochter in eine Geschichte einzubauen, die auf echten Albträumen basiert.

Mit Blick auf die Zukunft erstrecken sich Siegels Regieambitionen auf komplexe, frauenzentrierte Erzählungen, die Horror, Fantasie und philosophische Erkundung verbinden. „Seltsame, feministische Geschichten für Erwachsene – das ist mein Ziel“, erklärt sie, inspiriert von einer Mischung aus Guillermo del Toro, Terrence Malick und Ridley Scott.

Hören Sie zu, wie Kate Siegel darüber spricht V/H/S/Beyond und mehr in der neuen Folge oben oder indem Sie sich das Video unten ansehen. Bleiben Sie über die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.