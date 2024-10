Slayer wurden als Headliner für das Louder Than Life Festival 2025 bekannt gegeben, das vom 18. bis 21. September in Louisville, Kentucky, stattfindet.

Die Organisatoren des Festivals verschwendeten keine Zeit und kündigten die Rückkehr von Slayer an, nachdem der Auftritt der Thrash-Legenden auf dem Festival im Jahr 2024 durch Hurrikan Helene zunichte gemacht wurde. Während die anderen drei Tage der Ausgabe 2024 letzten Monat stattfanden, gehörte Slayer zu den Acts, die aufgrund der Absage von Tag 2 nicht auftraten.

„Wir können es kaum erwarten, die Fans wieder willkommen zu heißen, um das zu vollenden, was wir dieses Jahr begonnen haben, und die Rückkehr von Slayer zu feiern“, sagte Festivalveranstalter Danny Wimmer in einer Pressemitteilung. „Unser Team arbeitet hart daran, eine unglaubliche Aufstellung fertigzustellen, die wir diesen Winter kaum erwarten können, zu enthüllen.“ Es wird episch und wir können es kaum erwarten, alle im nächsten September wieder in Louisville zu sehen.“

Wie bereits berichtet, zwangen starker Regen und gefährliche Winde aufgrund der Überreste des Hurrikans Helene die Veranstalter dazu, den zweiten Tag des Festivals schließlich abzusagen, nachdem sich die Öffnung der Tore verzögert hatte. Leider konnten Fans, die angereist waren, um die wiedervereinigten Slayer zu sehen, die Band an diesem Wochenende nicht sehen, und auch Auftritte von Anthrax, Evaneszenz, Tom Morello und vielen anderen fielen aus. Als Trost wurde den Inhabern von Freitagstickets und Inhabern von Vier-Tages-Pässen die Möglichkeit geboten, Slayer Anfang des Monats beim Aftershock-Festival in Sacramento zu sehen, das ebenfalls von Wimmer moderiert wurde.

Neben der Ankündigung von Slayers Auftritt beim Fest 2025 hat Danny Wimmer Presents auch bekannt gegeben, dass Inhaber einer Tageskarte am Freitag für die Ausgabe 2024 von Louder Than Life eine volle Rückerstattung erhalten, während Inhaber einer Viertageskarte 25 Prozent erhalten Erstattung.

Das Aftershock-Set von Slayer und ihr vorheriger Auftritt beim Riot Fest verliefen jedoch reibungslos und die wiedervereinten Thrasher absolvierten ein karriereübergreifendes Set. Die Nachricht über ihre Buchung bei Louder Than Life 2025 deutet auch darauf hin, dass die Band im nächsten Jahr möglicherweise weiterhin auf anderen Festivals spielen wird.

In der Zwischenzeit haben Slayer-Fans auch die Gelegenheit, Gitarrist Kerry King und seine Soloband zu erleben, wenn sie Anfang nächsten Jahres auf Nordamerika-Tournee gehen. Bei früheren Konzerten spielte der Axtkämpfer eine Mischung aus Slayer-Material und Songs von seinem Solo-Debüt. Aus der Hölle stehe ich auf. Tickets erhalten Sie hier.