Mit Deadpool und Wolverine Marvel ist bereits auf 4K UltraHD und Blu-ray verfügbar und hat endlich bekannt gegeben, wann der Erfolgsfilm am 12. November auf Disney+ gestreamt wird.

Bei der Werbung für das Disney+-Debüt in der für das Franchise typischen frechen Art und Weise werden einige US-Sportstadien ihre Toiletten überschwemmt sehen Deadpool und Wolverine in den nächsten zwei Tagen. Wände, Spiegel, Papierhandtuchspender und sogar Urinale werden alle neu gestaltet, um die „Streaming-Veröffentlichung“ zu feiern (sehen Sie, was sie dort gemacht haben?). Das FedEx Forum in Memphis und die Nationwide Arena in Columbus werden die Kampagne heute Abend (30. Oktober) zeigen, während im Wells Fargo Center in Philadelphia heute Abend und morgen die Porzellanthrone verputzt werden.

Zusätzlich zur Streaming-Veröffentlichung Deadpool und Wolverine – der erfolgreichste R-Rated-Film aller Zeiten – ist in mehreren physischen und digitalen Ausgaben erhältlich. Neben der Kombination aus 4K UltraHD und Blu-ray gibt es die Blu-ray- und DVD-Pakete sowie die Steelbook Collector’s Edition mit 4K, Blu-ray und einem digitalen Download. Digitale Versionen sind auf Apple TV+ und Amazon Prime erhältlich, wobei letzteres die Bonus X-Ray Edition ist und sowohl Prime als auch Apple ein Bundle aller drei anbieten Totes Schwimmbad Filme. Große Marvel-Fans könnten auch daran interessiert sein, sich das anzusehen Deadpool und Wolverine: Die Kunst des Films Hardcover-Schuber, erscheint am 29. Oktober.

Diejenigen, die auf die Veröffentlichung von Disney+ warten, sollten jedoch das Hulu/Max/Disney+-Paket in Betracht ziehen (16,99 $ für die werbefinanzierte Stufe, 29,99 $ für die werbefreie Version) – wenn nicht, um es zu ergattern D&Wdann alles andere, was Marvel im nächsten Jahr zum Streaming bringt. Das Studio hat sein TV-Programm in einem neuen „Look Ahead“-Trailer angekündigt und erste Aufnahmen einer Reihe von Projekten enthüllt, deren Veröffentlichung bis Ende 2025 geplant ist.

Zuerst kommt das mit Spannung erwartete Daredevil: Wiedergeboreneine Fortsetzung der erfolgreichen Netflix-Serie, jetzt wieder unter dem richtigen MCU-Banner. Da die Premiere der Serie am 4. März geplant ist, gewährt uns der Teaser spannende Einblicke in Charlie Cox‘ Daredevil wieder in Aktion, Vincent D’Onofrios Kingpin so rücksichtslos wie eh und je und Jon Bernthals Punisher, bereit zum Zielen.

Als nächstes rückt die Animation ins Rampenlicht, da sie schon lange in Arbeit ist Ihr freundlicher Spider-Man aus der Nachbarschaft erhält seinen ersten Einblick. Mit etwas, das wie eine Vor-Heimkehr Spider-Man, der Zeichentrickfilm startet am 29. Januar 2025. Während fast keiner der Live-Action-Spidey-Darsteller ihre Rollen hier wiederholt (Hudson Thames aus Was ist, wenn…? Cox soll die Stimme des 15-jährigen Peter Parker übernehmen.

Das scheinbar noch Längere in Arbeit Eisenherz wird ebenfalls in der Vorschau gezeigt, mit soliden Einblicken in Riris (Dominique Thorne) verbesserten Anzug und Anthony Ramos‘ schurkischen The Hood. Das erscheint am 24. Juni und einige Wochen später folgt die Animation Augen von Wakanda (6. August), in dem Wakandan-Krieger aus der gesamten Geschichte die Welt bereisen, um gestohlene Vibranium-Artefakte aufzuspüren.

Außerdem Draufgängerder vielleicht aufregendste Teaser ist unser erster Blick darauf Wundermannvoraussichtlich im Dezember 2025 erscheinen. In der Marvel-Fernsehserie ist Yahya Abdul-Mateen II als Simon Williams zu sehen, ein Schauspieler/Stuntperson, der offenbar für die Rolle des Wonder Man vorspricht. Gut, dass er mit Trevor Slattery, alias Ben Kingsley, seinen Schauspiellehrer an seiner Seite hat Iron Man 3 Und Shang-Chi und die Legende der zehn Ringe.

Schauen Sie sich Marvels „Look Ahead“-Teaser an, der ebenfalls im Rampenlicht steht Deadpool und WolverineUnten finden Sie die Streaming-Veröffentlichung von Disney+.