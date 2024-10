Wir sind weniger als einen Monat von der Veröffentlichung von Ridley Scotts entfernt Gladiator IIdie Legacy-Fortsetzung seines Actionklassikers der Jahrtausendwende. Als Vorfreude auf den neuen Blockbuster baut sich das Original auf Gladiator soll nun eine schicke Neuauflage in einem 4K-Ultra-HD-Paket erhalten. Bestellen Sie die Neuauflage hier vor.

Die Remastered-Version von soll am 12. November erscheinen Gladiator verfügt über ein SteelBook-Gedenkcover, eine Kopie des Films auf Blu-ray, einen digitalen Download und weitere Bonusfunktionen. Vor der bevorstehenden limitierten Neuauflage dieser physischen Variante waren die Angebote bei eBay oft dreistellig.

Nachdem die Neuauflage des SteelBook am 12. November in die Regale kommt, Gladiator II kommt kurz darauf am 22. November in die Kinos. Mit Paul Mescal, Denzel Washington und Pedro Pascal in den Hauptrollen handelt es sich um eine Fortsetzung, an deren Entstehung ein Vierteljahrhundert gedauert hat. Glücklicherweise müssen Fans nicht so lange auf den dritten Teil der Franchise warten, wie Scott verriet Gladiator 3 ist bereits letzten Monat in Arbeit.

Während seines Auftritts auf der Kyle Meredith mit… Podcast, Original Gladiator Star Russell Crowe gab zu, dass ihm die bevorstehende Fortsetzung „etwas unangenehm“ sei. „Natürlich bin ich tot und habe keinen Einfluss darauf, was getan wird“, gab Crowe zu. „Aber bei ein paar Dingen, die ich gehört habe, denke ich – nein, nein, nein, das gehört nicht zur moralischen Reise dieser bestimmten Figur … Das ist nur meine ehrliche Meinung: Es gibt definitiv einen Anflug von Melancholie, einen Anflug von Melancholie der Eifersucht.“

Hören Sie sich Crowes vollständige Folge hier an.