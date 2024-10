Der echte Timothée Chalamet – nicht zu verwechseln mit den unzähligen Doppelgängern, die am vergangenen Wochenende den Washington Square Park bevölkerten, um an einem Lookalike-Wettbewerb teilzunehmen – wird in der kommenden Biografie Bob Dylan porträtieren Ein völliges Unbekanntes. Wir haben bereits den Trailer zum Film gesehen, der Dylans frühe Jahre in New York City in den 1960er Jahren aufzeichnet, aber heute hat Searchlight Pictures einen neuen Teaser angeboten, der eine erweiterte Vorschau auf Chalamet bietet, der „Subterranean Homesick Blues“ singt.

In dem Clip, der unten zu sehen ist, stellt Chalamet auch die Cue-Card-Szene aus dem Originalvideo zu „Subterranean Homesick Blues“ nach und zeigt Aufnahmen hinter den Kulissen des Films.

Regie: James Mangold (Logan, Ford gegen Ferrari), Ein völliges Unbekanntes soll am 25. Dezember 2024 in die Kinos kommen. Neben Chalamet als Dylan spielen Edward Norton als Pete Seeger, Boyd Holbrook als Johnny Cash, Monica Barbaro als Joan Baez, Elle Fanning als Sylvie Russo und Nick Offerman als Alan Lomax mit .