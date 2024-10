Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

Wenn es um Genre-Wendungen geht, Es ist das, was drin ist enttäuscht nicht. Der neue Netflix-Film präsentiert eine düstere Version der Body-Tausch-Formel und verwandelt eine Feier vor der Hochzeit in einen existenziellen Albtraum. Die Filmstars Brittany O’Grady, Gavin Leatherwood und Alycia Debnam-Carey schließen sich Kyle Meredith an, um das identitätsbasierte Chaos des Films zu entwirren. Hören Sie zu, wie die Besetzung darüber spricht Das ist, was drin ist oben oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Debnam-Carey bemerkt zunächst, dass es ursprünglich der visuelle Stil von Regisseur Greg Jardin war, der sie von dem Projekt überzeugte. „Ich habe seine früheren Arbeiten gesehen, und das Pitch Deck hat bei mir wirklich Anklang gefunden. Die Herausforderung, mehrere Charaktere zu spielen, war so einzigartig“, sagt sie. Leatherwood fügt hinzu: „Der Austausch war komplex. Den Überblick darüber zu behalten, wer sich zu welcher Zeit in wessen Körper befand, war zunächst verwirrend, aber genau das hat auch den Spaß gemacht.“

O’Grady erklärt dann, dass der Film von der Besetzung einen ganzheitlichen Ansatz verlangte. „Die größte Herausforderung bestand darin, sicherzustellen, dass alle auf dem gleichen Stand waren“, erklärt sie. „Es ging darum, sich gegenseitig zu vertrauen und verschiedene Versionen jedes Charakters auf eine Art und Weise darzustellen, die sich einheitlich anfühlte. Wenn es egogetriebene Schauspieler gegeben hätte, hätte es schiefgehen können, aber alle waren so bereit dafür.“

Die Schauspieler erzählen auch, wie sie es geschafft haben, ihre Charaktere inmitten des Chaos zu erden. O’Grady ließ sich von der Musik inspirieren und nannte den Künstler Jensen McRae als wesentlichen Einflussfaktor für ihre Darstellung von Shelby. „Jensens Musik ist unheimlich schön. Es fühlte sich an, als würde ich ein Tagebuch laut vorlesen, was mir wirklich geholfen hat, Shelbys Gefühle zu spüren“, erklärt sie. Debnam-Carey erwähnt, wie sie sich auf Social-Media-Einflüsse stützte, um ihre Figur Nikki zu formen, die von der Oberflächlichkeit der Influencer-Kultur durchdrungen war. „Es war fast beunruhigend einfach, in diese Welt einzutauchen“, gibt sie lächelnd zu.

Leatherwood seinerseits ließ sich für seine Rolle von einer sehr realen Quelle inspirieren, lehnte es jedoch aus Respekt ab, Namen zu nennen. „Ich bin dem Instagram dieser Person gefolgt, um ihre Persönlichkeit zu verstehen, und es hat sogar meinen Alltag verändert“, sagt er.

Hören Sie sich die Besetzung von an Es ist das, was drin ist Sprechen Sie über all dies und mehr in der neuen Folge oben oder indem Sie sich das Video unten ansehen. Bleiben Sie über die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.