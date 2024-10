Philadelphia war Schauplatz zweier besonders beliebter Comedyserien: Abbott-Grundschule Und In Philadelphia ist es immer sonnig – und bald werden sich die Wege dieser Shows zum ersten Mal auf Sendung kreuzen.

Abbott-Grundschule hat gerade seine vierte Staffel gestartet, und ihr Star Quinta Brunson hat auf der diesjährigen Comic Con eine Crossover-Folge angekündigt, von der sie behauptete, dass sie „das Fernsehen, wie wir es kennen, verändern würde“. Es ist ein bisschen übertrieben, aber jetzt wissen wir, mit wem dieses bahnbrechende Crossover zusammen ist: In Philadelphia ist es immer sonnig.

Es ist immer sonnig‘Rob McElhenney aus der Serie veröffentlichte ein Bild von ihm, Brunson und seinem Co-Star Charlie Day am Set Abbott-Grundschule mit der Überschrift „Oh. Hallo.“ Brunson teilte dann dasselbe Foto mit der Überschrift „Staffel 4 von Abbott-Grundschule wird real Sonnig.„McElhenney veröffentlichte daraufhin eine Reihe von Fotos auf seinem Twitter-Konto, darunter ein Gruppenfoto mit sich selbst, Brunson, Day, Es ist immer sonnig‘s Danny DeVito, und Abbott‘s Tyler James Williams und William Stanford Davis.

Es ist nicht bekannt, wann die Folge ausgestrahlt wird, aber Abbott-Grundschule sagten die ausführenden Produzenten Justin Halpern und Patrick Schumacker Wöchentliche Unterhaltung dass das Crossover diesen Winter „möglicherweise die erste Folge aus den Ferien“ erscheinen wird.

McElhenney hatte zuvor im Februar auf Twitter geschrieben, dass das Virus Willy Wonka Die Ausstellung in Glasgow war die Art von Crossover-Episode, die er sich für die beiden Shows vorgestellt hatte. „Viele von Ihnen sagen, das fühlt sich an wie eine Episode von Sonnigaber für mich fühlt es sich eher wie ein (In der Philadelphia-Abbott-Grundschule ist es immer sonnig) Crossover-Folge.“ Brunson antwortete auf ihre Instagram-Story und schrieb: „Sag einfach das Wort (Rob McElhenney). Ich liebe euch.“

Die vierte Staffel der ABC-Show hat vielleicht gerade erst begonnen, aber Abbott-Grundschule Staffel 3 schaffte es bereits im Juni auf unsere Liste der 15 besten Fernsehsendungen des Jahres 2024.