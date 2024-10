Das Ultra Music Festival kehrt vom Freitag, 28. März, bis Sonntag, 30. März 2025, zu seiner 25. Ausgabe in den Bayfront Park in Miami zurück, mit einem Line-up mit deadmau5, Axwell Dom Dolla von Swedish House Mafia, Afrojack, Tiësto, Zedd und mehr.

Lesen Sie weiter, um weitere Einzelheiten zu erfahren und Tickets hier zu erhalten.

Was ist das Ultra Music Festival 2025?

Das 1999 gegründete Ultra Music Festival ist eines der führenden Festivals für elektronische Musik in Amerika. Für die Ausgabe 2025 wird es in seine Heimatstadt Miami zurückkehren, um dort drei Tage lang im FPL Solar Amphitheatre im Bayfront Park Miami aufzutreten.

Wer ist Headliner beim Ultra Music Festival 2025?

Zu den Headlinern der 2025-Ausgabe des Ultra Music Festivals gehören deadmau5 (mit retro5pective set), Axwell von Swedish House Mafia (sein erstes Headliner-Soloset), Everything Always von Dom Dolla und John Summit, Afrojack, Tiësto und Zedd. Darüber hinaus kommen deadmaut5 und Pendulum für ein besonderes B2B-DJ-Set zusammen

Wer steht sonst noch im Line-Up des Ultra Music Festival 2025?

Das Line-up des Ultra Music Festival 2025 verspricht außerdem Alesso, Anyma, Solomun, Armin Van Buuren, Pendulum, Tiësto, Four Tet, Gesaffelstein, Above & Beyond, Richie Hawtin, Charlotte de Witte, Miss Monique, Subtronics, Mau P, Eli Brown und Artbat . Darüber hinaus wird Carl Cox seine Live-Show im RESISTANCE MegaStructure debütieren.

In den kommenden Monaten werden weitere Acts zum Line-up hinzugefügt.

Wie kann ich Tickets für das Ultra Music Festival 2025 kaufen?

Tickets für das Ultra Music Festival 2025 sind bereits im Verkauf und können auf der offiziellen Website des Festivals erworben werden. Es sind sowohl Dreitageskarten für den allgemeinen Eintritt (ab 399,95 $) als auch VIP-Pässe (ab 1.499,95 $) erhältlich.

Darüber hinaus können Fans über StubHub nach Angeboten suchen, wo Bestellungen durch das FanProtect-Programm von StubHub zu 100 % garantiert sind. StubHub ist eine Zweitmarkt-Ticketing-Plattform und die Preise können je nach Nachfrage höher oder niedriger als der Nennwert sein.

Wenn Sie eine Reise zur Teilnahme an Ultra 2025 planen, können Sie über Booking.com 15 % auf Reise und Unterkunft sparen.