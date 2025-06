Jack Black wird seine Rolle als Charakteroffizier Dick im bevorstehenden Skateboarding -Videospiel -Remake wiederholen. Tony Hawks Pro Skater 3 + 4die am 11. Juli veröffentlicht wird.

Entsprechend VielfaltDer Schauspieler wird nicht nur als Wachmann der High School ab 2020 zurückkehren Tony Hawks Pro Skater 1 + 2, Er wird aber auch Dick’s Twin aus Großbritannien, Constable Richard, spielen.

„Richard Ennvee wurde von anderen Skatern verspottet und als“ Poser „bezeichnet“, heißt es in der offiziellen Beschreibung von Blacks Charakter. „Überholt durch die Notwendigkeit von Rache und schwor, eines Tages zu dem, was diese Skater am meisten fürchteten – den langen Arm des Gesetzes!“

In einem Interview mit VielfaltGame Director Kurt Tillmanns sagte, die Entwickler wollten „ein bisschen mehr von der Officer Dick -Geschichte erzählen“ Tony Hawks Pro Skater 1 + 2wo Blacks Charakter „an den Skater schreien und versuchte, sie vom Gelände zu rennen“.

„Wir denken, dies ist eine interessante Entwicklung der Midlife -Krise von Officer Dick, um den Skater zu hassen“, fuhr er fort. „In der letzten ist er nur auf diesem Highschool -Boden und versucht, die Skater anschreien, die Skater zu kontrollieren. Und jetzt hat er sich weiterentwickelt, als seine Kraftreise zum Campus -Sicherheits -Sheriff eines College geworden ist.“

Vorbestellungen sowohl für die Sammler- als auch für die Standardausgaben von Tony Hawks Pro Skater 3 + 4 sind für PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und Xbox Series X und eins fortgesetzt.

In anderen Jack Black News brach er kürzlich a Werbetafel Rekord für den kürzesten heißen 100 -Hit mit „Steve’s Lava Chicken“. Der 34-Sekunden-Track erscheint in Ein Minecraft -Filmin dem er neben Jason Momoa, Emma Myers und Sebastian Hansen auftritt.